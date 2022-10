Entre tantos éxitos de taquilla como proyectos independientes más pequeños, Christina Ricci ha demostrado ser una actriz muy talentosa. Tras interpretar personajes atípicos como el papel más destacado de Merlina en Los Locos Addams, hubo uno en especial para una famosa película que no fue el que más le gustó. Incluso, se arrepintió de haber grabado el film. Te contamos el motivo a continuación.

La famosa película que Christina Ricci se arrepintió de grabar fue Black Snake Moan, básicamente porque sintió que el producto final estaba "subido de tono". Fue en el año 2006 que dicho film recibió críticas de todo tipo por parte de los críticos.

La realidad es que fue un fracaso de taquilla y no logró recuperar el presupuesto inicial de producción de 15 millones, aunque la actuación de Ricci fue muy bien recibida. No obstante, lo curioso es que ella siempre se arrepintió de haber participado.

Black Snake Moan ha sido una película muy controversial. La historia trataba acerca de un músico de blues de Mississippi que le temía a Dios, interpretado por el actor Samuel L. Jackson, y que en la historia encontró a una adicta al sexo llamada Rae Doole (Christina Ricci).

Ambos se cruzaron cuando él la encuentra golpeada brutalmente al costado de una carretera y a partir de ese momento mantiene a la joven cautiva en su casa hasta conseguir curarla de su ninfomanía.

Por qué se arrepintió de grabar Black Snake Moan

Durante una reciente entrevista para The Rewind Podcast, la propia Christina Ricci reflexionó sobre su papel en Black Snake Moan y reveló que lamentaba la interferencia que existió en la postproducción de la película. Según ella, cometieron negligencia:

“Hicimos la película y luego alguien se hizo cargo del estudio y decidió que necesitábamos vendérsela a los adolescentes, así que la volvieron a editar y la hicieron sentir como una violación pornográfica, lo que para mí fue un poco molesto”, afirmó.

Asimismo, aclaró que se sentía orgullosa por su trabajo, pero mirando hacia atrás se arrepiente de haberla grabado: “Mi intención era hacer mi mejor trabajo. Me siento orgullosa de mi actuación y me encantó trabajar con Sam Jackson y me encantó trabajar con Justin Timberlake. Pero en última instancia, esa diversión fue un poco como una nube negra para mí”. Conoce cuál es la famosa película de la que Christina Ricci se arrepintió de grabar.

Esta no ha sido la primera vez que la actriz se pronuncia en contra de cómo han manejado el final de Black Snake Moan por parte del estudio. En el año 2008 también comentó acerca de los carteles publicitarios de la famosa película donde presentaban a su personaje encadenado a un lema lascivo: "Todo está más caliente en el sur".

Sin dudarlo, criticó la campaña de marketing por explotar a las mujeres y recién ahora ha explicado que se recortaron escenas para atraer más a los niños en edad universitaria. Esa interferencia realizada por la producción fue muy desacertada, según su criterio, y hasta está convencida de que dañó el mensaje original de la obra.

¿La has visto? ¿Qué opinas?