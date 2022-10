La cuestionada escena que Taylor Swift tuvo que eliminar de su video "Anti-Hero"

El reciente lanzamiento del video "Anti-Hero" de Taylor Swift ha dado mucho de qué hablar, pues saca a la luz un costado de la cantante que había decidido mantener en secreto: todas sus inseguridades, incluidos sus trastornos alimentarios.

"'Anti-Hero' es una de mis canciones favoritas que he escrito. No creo que haya profundizado tanto en mis inseguridades con este nivel detalle antes", reveló.

Y profundizó aún más al decir: "Esta canción es una verdadera visita guiada a través de todas las cosas que tiendo a odiar de mí misma... Me gusta mucho 'Anti-Hero' porque creo que es realmente honesta".

El clip es muy explícito y emocionó hasta las lágrimas a muchos de sus fanáticos, mientras que a otras personas les hizo un poco de ruido, sobretodo por una escena en particular que finalmente la cantante decidió remover.

La escena que Taylor Swift tuvo que eliminar

A las horas de lanzar el video de "Anti-Hero" mucha gente comenzó a hablar sobre la escena en la que se la ve a Taylor Swift de pie sobre una balanza con la otra Taylor mirando hacia abajo. A la cantante se la ve sacudiendo la cabeza al leer la palabra “FAT” (traducida al español como "gorda") en el lugar donde suele aparecer el peso.

Los internautas la comenzaron a acusar de tener fobia a la grasa y a la gordura. Al pasar las horas y ver que cada vez más personas se sumaban a esta crítica, la intérprete de “??Look What You Made Me Do” decidió escuchar las críticas y editó el video para eliminar la escena.

Taylor Swift elimina la escena "gorda" del video musical de Anti-Hero.

Los fanáticos notaron la nueva entrega el 26 de octubre, primero en Apple Music. y más tarde en YouTube. El momento criticado fue reemplazado y se eliminó por completo, por lo que ahora solamente se muestra a la cantante subiéndose a la balanza con la otra Taylor mirando hacia abajo y sacudiendo la cabeza como antes sin que aparezca la palabra “FAT”.

Puedes ver la modificación en su cuenta oficial de YouTube a continuación, donde la polémica escena aparece en el minuto 2:02:

Muchos fanáticos se alegraron de que la cantante haya decidido remover esa escena, mientras que otros piensan que debería de haberla dejado ya que retrata un proceso propio que nunca se pensó con la intención de atacar a las personas con sobrepeso.

Y para ti, ¿Taylor Swift tendría que haber eliminado dicha escena en el video de "Anti-Hero"?