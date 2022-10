Así de bella lucía Rebecca de Alba antes de ser famosa

La actriz, conductora y modelo Rebecca de Alba cumplió 58 años el 26 de octubre y cada vez está más guapa. En su larga trayectoria ha comprobado que su belleza y talento frente a la cámara la han acompañado desde pequeña. Mira cómo lucía antes de ser famosa.

Probablemente muchos no lo recuerden, pero Rebecca de Alba ha sido novia de Ricky Martin, precisamente en los tiempos cuando recién iniciaba su carrera. Ahora, a través de las redes sociales, han surgido algunas imágenes que datan de aquellos tiempos cuando estaba a punto de ser famosa. Como era de esperarse, este hecho desató la curiosidad en el público que ahora quiere saber cómo se veía antes.

Así de bella lucía antes de ser famosa

Una de las imágenes que más ha llamado la atención de sus seguidores fue aquella que la retrató en una celebración de cumpleaños —26 de octubre— en su natal Zacatecas. De acuerdo con la propia Rebecca de Alba, dicha fotografía fue capturada cuando tenía tan solo 16 años y, claro, en ese entonces no solo no era famosa, sino que además contaba con una apariencia jovial propia de la edad. No obstante, los rasgos que la caracterizan estaban allí, intactos:

“La foto fue tomada por una amiga en el jardín de la madre en Zacatecas (…) Me encantaba el look vaquero en las camisas y a veces en las botas” explicando el porqué de su atuendo.

Esa no ha sido la única fotografía de la supermodelo durante su juventud cuando aún no era conocida. También ha compartido otra mirada a su “yo” del pasado cuando posó para la revista Eres donde, agradecida por su presente, escribió: “TBT. Ordenando mis fotos de varios shootings elegí esta para compartirla con ustedes”.

Así de guapa lucía Rebecca de Alba en sus comienzos antes de ser famosa.

Así de bella lucía, sensual y osada. Entre algunos de los comentarios se pudieron ver: “Nuestra querida Rebeca igual de guapa...como siempre!!”, “Rebecca impresionante, tu belleza es una caricia para mis sentidos, buenos días.” y “No pasan los años por ti, eres hermosa” entre otros.

Actualmente luce despampanante y destacó que aún a está guapísima, hasta con su rostro al natural y sin una gota de maquillaje

¿Cómo la recuerdas en aquellos tiempos?