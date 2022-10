Esta es la tenebrosa película exitosa de Disney que Zac Efron rechazó

Zachary David Alexander mejor conocido artísticamente como Zac Efron fue parte de grandes exitos a nivel global habiendo hecho participaciones en producciones de Disney y hasta grandiosos protagónicos y muy jugados como ha sido ponerse en la piel del asesino serial Ted Bundy habiendo compartido cartel junto a Lily Collins.

Fuente: Imagen / Brian Douglas

la vez que le tocó interpretar al asesino que se llevó la vida de 30 mujeres.

Se dio a conocer en las últimas horas que el actor fue convocada para la película de terror producida por Disney Plus llamada ‘Barbarian’ pero que automáticamente lo rechazó dado que se tenía que caracterizar en un papel de violador.

¿De qué trata?

Barbarian cuenta la historia de Tess Marshall una mujer quién decide alquilar una casa por una noche y al llegar se encuentra con que hay un hombre (interpretado por Bill Skarsgard) que estaba habitando el terreno y empiezan a suceder casos paranormales escalofriantes.

Fuente: Imagen / Disney Plus

La historia terrorífica a la que todos escapaban.

El trailer oficial

Elenco restante: Justin Long, Matthew Patrick Davis, Richard Brake, Kurt Braunohler, Jaymes Butler, Sophie Sörensen, Rachel Fowler, J.R. Esposito, Kate Nichols y Kate Bosworth.

Una producción que empezó con el pie izquierdo

Sucede que se presentaron varios actores para el temido proyecto pero al director Zach Cregger se le hizo muy difícil conseguir a uno de los actores puesto que “Nadie de Hollywood quería ser parte de Barbarian”, palabras exactas que dijo el cineasta al ser entrevistado por Chris Lee para la revista Vulture.

Gentileza: Vulture // 20th Century Studios.

La nota sacada por Chris Lee para Vulture "Nadie en Hollywood quería ser parte de Barbarian".

El intento de convencer al actor

Pero ello no es todo sino que además contó el momento en qué convocó a Zac Efron y el click que tomó al ver que no había ganas: “Escribí este chico (an) en principio para él porque estaba pensando en el que quería ir por un tipo de himbo de pastel de carne. No hay disidencia sobre Zac Efron, pero esa es la forma en que se ha retratado mucho. Solo estaba pensando en la mandíbula, los bíceps y un corte de pelo”, empezó diciendo respecto del aspecto físico que buscaba para el personaje y del que a Zac le quedaba de pelos.

Luego me dijo que no, por eso estoy hablando tanto de él. No, es genial yo quería que hiciera la película”, refiriéndose a la constante insistencia para que formara parte.

Y agregó: “Pero cuándo tuve que pensar. Estábamos armando una lista de con quién salir y me di cuenta de que había estado pensando mal en el papel”, cerró refiriendose a que puntualmente el personaje de violador nadie lo quería tomar.

Finalmente y después de tanto buscar aquel rol quedó para el actor Justin Long.