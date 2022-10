Cuántos años tenía y cómo lucía Keanu Reeves en Nacido para ganar

Si hoy se habla de Keanu Reeves, no hay dudas de que es considerado como uno de los actores más populares y queridos de Hollywood. Con el pasar de los años se ha ganado a miles de fanáticos no solo por su talento, sino también por su sencillez y amabilidad con las personas. Recordamos su papel en Nacido para ganar, qué edad tenía y cómo lucía.

Ante todo, vale destacar que la carrera de Keanu Reeves ascendió luego de protagonizar la película Speed. Y fue a partir de ese momento que logró unirse a distintas producciones cada vez más grandes y complejas.

Vale recordar que hasta ese entonces —a excepción de Point Break—, el actor solo había participado en comedias y dramas independientes, aunque luego extendió su listado de películas exitosas volviéndola casi interminable. No obstante, entre las mejores están:

Speed, Parenthood, Dangerous Liaisons o Relaciones peligrosas, Constantine, Much Ado About Nothing o Mucho ruido y pocas nueces, John Wick: Chapter 1, John Wick: Chapter 2, John Wick 3: Parabellum, River’s Edge y la famosísima saga de The Matrix.

De igual manera, siempre ha sido un hombre humilde y bondadoso. Un papel inolvidable en su trayectoria ha sido el interpretado en Nacido para ganar, el film donde el actor regaló una de sus mejores actuaciones de la historia del cine con una participación secundaria.

Así lucía Keanu Reeves en Nacido para ganar

Vale recordar que Nacido para ganar ha sido una película bastante criticada donde un guapo jugador de hockey es nuevo en un equipo y pronto se enamora de la hija del entrenador. Fue destacada como una cinta "teen" que obtuvo un gran éxito de taquilla gracias al actor Rob Lowe —en el personaje de Dean "Pretty Boy"— porque, en ese momento, se encontraba en pleno apogeo de su carrera y arrasaba con las jovencitas.

Keanu Reeves en Nacido para ganar tenía 22 años y así lucía.

Durante el rodaje se han visto distintas caras famosas, entre ellos Keanu Reeves con 22 años, y sin muchas pretensiones. Así lucía el joven Keanu con su interpretación del portero de los Mustangs, quien antes había jugado como portero en una escuela secundaria de Toronto donde se ganó el apodo de "El Muro".

Nacido para ganar se estrenó en Estados Unidos el 30 de enero de 1986. En Filipinas, se estrenó 6 años después, el 15 de julio de 1992, donde la recepción de la critica fue bastante mediocre. Sin embargo, aun así se convirtió en un popular alquiler de videos VHS y en una de las producciones más vistas en programas de televisión por cable.

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta película?