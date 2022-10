Alejan las malas energías: estas son las plantas protectoras que debes tener en el jardín

Las plantas siempre son buenas para el hogar porque además de aportar color y vida te ayudarán a oxigenar el ambiente pudiendo tener un aire mucho más limpio. Pero desde la antigüedad a las plantas se les ha dado otro tipo de valor en el que se cree que las plantas pueden proteger el hogar, algo que sea cierto o no, siempre resulta interesante descubrir.

Las plantas tengan o no tengan poderes para proteger el hogar lo que es cierto es que las creencias de las personas son más fuertes porque el poder de la mente humana no tiene límites. Pero al margen de eso hay que decir que las plantas se han utilizado muchos siglos para curar a las personas y también para proteger el hogar. Estas creencias llegan hasta nuestros días y por eso hoy quiero sorprenderte contándote los secretos más profundos de algunas de estas plantas... para que no te falten en tu hogar. Sigue leyendo este artículo de EcologíaVerde para saberlo todo sobe las plantas protectoras que cuidan del hogar.

El cactus

El cactus es una planta estupenda para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para cuidar plantas (aunque necesitan luz directa y poco riego) y además son según las creencias, excelentes protectoras del hogar ante agentes externos que puedan causar daño como ladrones.

Esto es así gracias a las espinas que tienen y son ideales para ponerlas en el jardín, en ventanas, terrazas, balcones, en la puerta de entrada de la casa... y además te ayudarán a limpiar las energías negativas que existan alrededor.

La hierbabuena

Dicen que la hierbabuena es símbolo de abundancia, por lo que si la añades a tu casa tendrás todo lo que necesites siempre: trabajo, salud y amor.

Además dicen que si la colocas en la ventana, alejarás a las personas envidiosas.

La albahaca

Dicen que la albahaca tiene una energía masculina porque su elemento es el fuego y por eso se piensa que protege y limpia el hogar de malas energías.

Para proteger tu dinero tendrás que ponerla en tu lugar de trabajo.

El romero

Igual que la albahaca, al romero se le atribuye energías masculinas por su elemento es el fuego. Las creencias apuntas a que el romero es una planta estupenda para proteger y limpiar el hogar de malas energías y también para alejar las enfermedades.

Además también se piensa que si se pone un ramito de romero en la puerta de entrada de la casa, no se acercarán personas indeseadas.

El helecho

El helecho siempre representa la alegría en el hogar por lo que lo coloques donde lo coloques siempre quedará estupendamente. Por ejemplo el helecho es idóneo para la cocina, la terraza, el salón... ¡incluso para el baño!

Además dicen que si colocas un helecho cerca de la puerta de entrada a la casa protegerá tu hogar y a todos los que viven en él. Además también protege contra pensamientos y emociones negativas cambiándolas por otras positivas.

La Caléndula

La Caléndula es una planta que tiene unas flores preciosas. Dicen que la caléndula es muy importante para proteger los asuntos legales que te afecten, por lo que además de tenerla en tu casa no estará demás que la lleves también en tu bolsillo.

¿Te ha sorprendido todo lo que te ofrecen estas plantas protectoras para tu hogar? Independientemente que sea cierto o no, lo que sí que estamos seguros es que tener estas plantas a tu hogar además de atraer a la buena suerte, tu casa estará bien decorada y con un aire renovado.

¿Hay alguna planta en especial de las que te acabamos de mencionar que te gustaría tener o que ya tienes en la decoración de tu hogar? ¿Te protege o sólo te gusta cómo queda?