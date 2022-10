Insólito: Chris Martin pide una orden de restricción para una fan que cree estar casada con él

Hace algunos días Chris Martin y Dakota Johnson pidieron una orden de alejamiento contra una mujer. Resulta que el cantante de Coldplay afirma que una fan se encuentra totalmente convencida de que está casada con él y ha llegado a meterse en su casa.

Chris Martin y Dakota Johnson, imagen de archivo.

The Blast ha obtenido los documentos legales que afirman que el artista se encuentra “temeroso y horrorizado”. Según la información que se conoce la acosadora ha publicado en sus redes sociales que está de novia con Chris. Él afirma que no la conoce y no tiene ningún tipo de vínculo, ni laboral ni amistoso, nada. Asimismo, afirma que la situación comenzó en el mes de abril, a través de las redes sociales. Luego la mujer llegó a infiltrarse en su casa.

El cantante comparte la crianza de sus hijos con Gwyneth Paltrow, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y pedir ayuda a la justicia. “La conducta de la mujer ha infundido gran temor por sus hijos y por las personas que viven junto a él”, resalta el informe. De hecho, existen diversas pruebas en las redes sociales que demuestran la conducta inestable de la fanática y cómo ha puesto en peligro la vida de Chris Martin y Dakota, su pareja.

La semana pasada la fan apareció en la casa del artista y comenzó a tocar el timbre, según relató el jefe de seguridad. Unos días después volvió a la propiedad y justo la pareja del cantante estaba saliendo en su auto, pero cuando le advirtieron que estaba la mujer acosadora cerca, Dakota entró rápidamente a la casa debido a que temía por su seguridad.

Afortunadamente, la justicia estadounidense le dio el visto bueno a la petición del líder de Coldplay, así que este pudo obtener la orden de alejamiento contra la mujer. La resolución judicial le ordena a la acosadora a mantenerse por lo menos a 30 metros de distancia tanto de él como de Dakota. Por otro lado, la mujer tiene que mantenerse a la misma distancia de la casa de Martin y de su auto.