Un tiempo atrás, Evangelina Anderson dio a conocer que, de forma voluntaria, decidió donar óvulos. "Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el examen psicológico (esperemos que lo pase también, ja) y de ahí me dijeron que ya estaría OK para comenzar la donación de óvulos", indicó en ese entonces.

Y agregó: "Para los que no saben de lo que hablo, es una técnica de reproducción asistida indicada en los casos en los que la mujer no pueda conseguir un embarazo con sus propios óvulos".

Luego, en una entrevista contó cómo Martín Demichelis, su esposo, tomó la decisión. "La verdad es que uno no está muy al tanto del tema y yo no sabía bien. Una es ignorante acerca del tema porque no hay información. Yo le conté desde el principio a Martín lo que estaba pensando y él me apoyó desde el primer momento", expresó.

Martín Demichelis, el marido de Evangelina Anderson

En Instagram, Anderson es una de las mujeres argentinas famosas que más activa se muestra. Hoy está en Alemania, pero pronto regresará a su tierra natal junto a su familia porque su marido será, finalmente, quien reemplace a Marcelo Gallardo al frente de la Dirección Técnica de River.

Evangelina Anderson cautivó con su belleza al aire libre y la llenaron de elogios

En las últimas horas, Anderson cautivó con su belleza al aire libre en Múnich y los internautas la llenaron de elogios. "Cualquier calle la convertís en pasarela, la modelo perfecta", "Que linda y que lindo que vuelvas a Argentina", "Una diosa", "La más hermosa del planeta" y "Bella", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.