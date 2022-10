El test visual que pone a prueba tu cerebro y solo algunos pueden descifrar

En el próximo test visual podrás poner a prueba tu ingenio y tu concentración. Partiendo de un desafío que se ha viralizado en las redes sociales, basado en la ilusión óptica, deberás responder una pregunta muy sencilla, que puede parecer complicada.

Hace un tiempo estos retos se han popularizado entre el común de las personas. Para muchos, la resolución de estos es una actividad entretenida y desafiante. A veces pueden servir para pasar los ratos libres y matar el tiempo, otras veces para agilizar la mente. A su vez, resolver este tipo de desafíos implica poner el mayor grado de concentración y a la vez poner a prueba algunas funciones del cerebro.

Test visual, imagen de archivo.

Los test visuales funcionan a partir de ilusiones ópticas que no son más que un tipo de ilusión del sentido de la visión que nos lleva a percibir el mundo y la realidad de diferentes maneras. Estas no se someten a la voluntad, así que uno no es consciente, y pueden variar de una persona a la otra. Dependen de muchos factores como pueden ser la agudeza visual, el astigmatismo, el daltonismo, entre otros.

El siguiente desafío se basa en observar con atención la imagen y responder a la pregunta. ¿Las lineas horizontales se encuentran derechas o están torcidas? Quizás no sea tan fácil responder la pregunta, pero lo que sucede es que el propósito de esta ilusión óptica es tratar de confundir tu mente, así que no te alarmes.

Test visual, imagen de Pinterest.

¿Pudiste adivinar cuál era la respuesta? Si te resultó demasiado confuso o no estás seguro, te adelantamos la solución. Resulta que las lineas si están derechas, sin embargo gracias a la ilusión del muro y de las otras lineas que están ubicadas en contraposición, quizás parece que no. Los patrones de zigzag confunden a tus ojos y estos perciben que las lineas están torcidas. Si quieres verlas como realmente son, puedes ayudarte con una escuadra.