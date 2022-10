Coldplay entró en la historia de un país con un espectacular show

Con un total de 10 fechas completamente agotadas en Argentina, la banda británica, Coldplay regresó con todo esta vez al estadio de River Plate y estando Chris Martin a la cabeza, con muchas sorpresas por detrás.

Chris Martin a pura sonrisa con el público de Argentina.

Caras felices, un viento favorecedor, gritos y aplausos mientras que cada uno de los fieles 'Coldplayers' (como se le llama al fandom) se iban acomodando en sus respectivos asientos y otros parados con la ilusión de esperar a la banda para al menos haberle podido dar la mano a Chris Martin, quién por supuesto a demostrado ser un excelente líder, capaz de manipular al público con convicciones de conciencia y empoderamiento.

Momento luminoso: Una pequeña parte del estadio plagado de luces led hechas a base de plantas (iniciativa de la banda).

Eran las 17hs el sol seguía pegando fuerte en la cara de cada uno y en una pantalla gigante circulaban videos de las 3 fundaciones sin fines de lucro para las que colabora la banda y con proyectos de sustentabilidad a la vista, puesto que toda la recaudación de las entradas y del merchandising oficial iban a ir destinados a las ONG: One Tree Planted, My Tree Trust y The Ocean Clean Up, claro que no es una simple banda que toca las canciones de los discos y ya... es una mirada detenida a favor de la conciencia ambiental.

Actividades pensantes

El público seguía llegando y a medida que se quedaban pegado al escenario para esperar tal vez una caricia en la mano de Chris Martin participaba por diferentes entretenimientos vinculados a la energía renovable es por ello (y no es novedad) en cada uno de los conciertos la banda pone a disposición tanto bicicletas, como armado de pisos enérgicos que funcionan con la energía solar en la parte trasera del escenario.

El círculo con cuenta regresiva...

se buscaba 100 voluntarios para saltar por arriba de los pisos flotantes y armar una "fiesta de baile cinética".

Las invitadas

Las horas iban pasando con la presencia primero de Zoe Gotusso , una artista argentina quién cantó aproximadamente cinco canciones y que a su vez agradeció el estar alli: "Coldplay es mi banda favorita así que daré todo y gracias a todos ustedes por estar tirandome buena onda", la cantante se presentó al cabo de 45 minutos para deleitar a todos con su dulce voz mientras que el estadio se iba llenando cada vez un poco más.

Un público que demostró ser eufórico horas antes del esperadisimo regreso de la banda inglesa y una Zoe que con apenas 25 años se paraba frente a tanta gente al ritmo de: 'Un bossa +', 'Ganas', 'María', 'mono ambiente en capital' y 'Cuarto creciente'

Y más tarde le llegó el turno a Gabriella Wilson mejor conocida como H.E.R quién es cantante, compositora y quien ha ganado cinco premios Grammy y un Oscar por la cortina musical "Fight for you", de la pelicula 'Judas y el mesías negro'.

La intérprete se deshizo en halagos hacia Argentina y siendo que lo pisaba por primera vez: "Te amo, estoy re contenta de acompañarlos y tiebeb una gastronomía riquísima", expresó mientras deleitó al público durante una hora con canciones como: 'We made it' recientemente sacada), 'Closer to me' y 'Hold on', entre otras.

'Flying theme' y un regreso lleno de magia

El cielo ya se iba oscureciendo porque 'la función estaba a punto de comenzar' y John Williams tuvo su tributo también en la presentación oficial de Coldplay dado que mientras Iban ingresando sonaba el clásico de Et for home, 'Flying theme' al ponerse la pantalla de color sepia cuando iban ingresando al escenario para ponerse en posición.

Fuente: Imagen @planetacoldplay

Chris Martin y Angel Moon

El saludo de Chris Martin en español

Luego de la intro promocionando el último álbum de estudio 'Music of the Spheres y posterior a cantar 'Higher Power con todas las luces de las pulseras fundidas en tres tonos de colores distintos, la banda siguió con clásicos como 'Adventure of a lifetime' (perteneciente al séptimo disco 'A head full of Dreams), 'paradise' (del disco Mylo Xyloto), 'The scientist' (segundo de estudio del disco A Rush of Blood to head'.

Luego de el eterno eco que creó Chris dominando a cada uno de los presentes allí y tocando el piano quiso hacer un juego de palabras nombrando al publico: "Muchísimas gracias... amigos, amigas, chicos y chicas, damas y caballeros", se lo escuchó decir mientras que guiñaba un ojo y siguió: "Gracias con todo mi corazón por el honor de estar aquí con ustedes en Buenos Aires. Buenos Aires, increíble 'la casa de mi corazón', expresó y luego generó total ovación.

Seguido de ello y mientras el público seguía largando una carcajada frente al humor de Chris el se disculpó por su dificultad al hablar en español: "Siento por ello pero quiero tratar".

El mensaje de empatia

Al momento que el público estaba en silencio Chris se atrevió a decir unas palabras en cuánto a la situación económica que se está sorteando a nivel mundial, la guerra de Rusia y la pandemia en sí: "Gracias a todos por estar aquí a pesar de todos los problemas en el mundo, olvidemos los problemas (reiteró), de tráfico, de covid y fuera todas esas cosas", enumeró frente a las problemáticas tanto sociales como monetarias.

Público vibrante

Luego de ello han sonado 'Viva la vida' todo apagado y se podía oír al público dejando sus gargantas de lado para entonar el himno de Coldplay (así lo llaman) y seguido 'Himn for the weekend' en el que Chris Martin paseaba por una larga pasarela, brincando y saludando en los diferentes sectores y al frenarse para ir corriendo al piano el público comenzó a entonar 'Ole ole ole ole Coldplay Coldplay", alrededor de unas seis veces.

"En Argentina tienen las mejores voces del mundo"

Todo estaba listo para otra gran sorpresa y es que Chris Martin hizo especial mención a la cantidad de artistas talentosos y talentosas que existe en el país y no sólo repartió flores con una sonrisa de oreja a oreja si no que posterior a ello cantó un clásico de Soda Stereo 'Música Ligera' como tributo a Gustavo Cerati y el publicó comenzó una especie de 'pogo' infinito en los distintos sectores.

A su vez Chris Martin con su guitarra eléctrica cantó 'Yellow' mientras el estadio completo se iluminaba de amarillo, mientras que por momentos mostraban las reacciones del público en el pequeño círculo arriba del escenario.

La conexión entre el público presente

En el medio del show Chris Martin frenó 'Sky full of stars' a dos estrofas de haber empezado con un pedido expreso para quienes iban a disfrutar: "Por favor si estás aquí en el frente del estadio... adelante, dense vuelta para decirle 'hola' a toda la gente atrás", suplicó sobre el contacto hacia el otro pero ello no terminó ahí mientras todos estaban pendientes del pedido del cantante luego volvieron a mirar para el escenario y ahí atinó a decir: "Quédense ahí... ahora vamos a cantar entre los dos: adelante, atrás y adelante para hacer amigos nuevos", pidió además de sumar que recitaran una parte de la canción.

Un gesto que no pasó desapercibido

Al sonar 'Something Just like this' de Coldplay ft The Chainsmokers Chris Martin comenzó a hacer lengua de señas vestido de alíen, puesto que el lema y que llevaba en su remera era "Everyone is an Alíen somewhere".

La máscara de alien

También cantó 'Somewhere we go', la canción que sacó con Selena Gomez y que allí compartió junto a H.E.R, Biutiful, Sparks, My universe, In my place y Human Kind

Datos a la vista

Coldplay con la llegada al estadio de River Plate (por segunda vez dado que la primera fue en el 2017) y habiendo tenido 10 fechas completamente agotadas superó a la cantidad de recitales durante una gira a The Rolling Stones que en total llegó a llenar cinco shows allí.

Un cierre mágico

Visto que el equipo trajo la esferas de la puesta en escena que habían armado en Sidney, Australia otra cuestión que no faltaron fueros los papelitos en estrellas, fuegos artificiales y cintitas celeste y blancas en el aire.

Si todavía no haz ido no hay tiempo que perder corre y vive una experiencia de otro planeta.