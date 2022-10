El thriller criminal que arrasa entre los más vistos de Netflix

El pasado 19 de octubre estrenó 'El Extraño', una intrigante película de suspenso y misterio que tuvo un gran recibimiento por parte del público, así que rápidamente se posicionó entre las más vistas de Netflix. Miles de personas se mostraron cautivadas por esta cinta de un crimen psicológico, por eso te contamos de qué trata, cuáles son sus personajes y la historia real detrás de la ficción.

Escenas de la película 'El Extraño', imagen de Netflix.

'El Extraño' es un film australiano en donde 'un policía encubierto entabla una relación íntima con un sospechoso de asesinato, mientras intenta ganarse su confianza y lograr una confesión', según relata Netflix. Esta película está protagonizada por Sean Harris y Joel Edgerton, dos actores que a lo largo del largometraje crean un suspenso apasionante y cuentan una aterradora historia basada en hechos reales.

Tal como parece es una de las películas recomendadas de la semana, que con un tinte oscuro relata el mundo encubierto de los policías, los delincuentes y las pandillas. Resulta que se encuentran ante el mayor caso de personas desaparecidas en un Estado australiano, por lo que el oficial Mark tiene que adentrarse en una operación como encubierto, para ganar la confianza de las personas que viven allí y así, obtener una declaración. Por esta razón, el policía deberá mantenerse atento a todas las señales para poder encarcelar al culpable de los crímenes.

La historia real detrás de la película

La película está basada en el libro 'The Sting: The Undercover Operation that Caught Morcombe’s Killer', escrito por Kate Kyriacou, una periodista que escribió sobre un aberrante crimen que ocurrió en el pasado. Detrás de la ficción de Netflix, lo que verdaderamente sucedió en el caso de Daniel Morcombe, un adolescente de 13 años que en 2003 desapareció en una parada de autobús en Palmwoods, Australia.

'El Extraño', ya disponible en Netflix.

Con el paso del tiempo, la familia y las autoridades decidieron iniciar una investigación en conjunto, así que uno de los policías se encubrió y logró obtener una declaración para encarcelar al culpable del crímen. Brett Petter Cowan, afirmó haber asesinado al joven, por lo que la justicia australiana lo sentenció a cadena perpetua en 2014.