Día Mundial de la Pasta: Ñoquis caseros con salsa Parisienne ¡Un verdadero festejo!

En este mismo día, pero en 1995, se llevó a cabo el primer Congreso Mundial de Pasta en Roma (Italia) y desde ese momento, se conmemora el Día Mundial de la Pasta. El país fue elegido sede de ese evento por ser el mayor productor de pasta en el mundo. En honor a las comidas que más amamos degustar, te traemos la receta para que aprendas a hacer deliciosos ñoquis caseros con salsa Parissiene.

Ñoquis caseros con salsa Parissiene. Fuente: InfoCielo

Ingredientes

1 kg de papa

300 gr de harina 0000

1 huevo

sal y pimienta

Rinde 4 raciones.

Procedimiento

El primer paso para preparar deliciosos ñoquis caseros en el marco del Día Mundial de la Pasta es lavar bien las papas, ya que las hervirás con cáscara. Esto es muy importante para que luego los ñoquis de papa no se desarmen, ya que al cocerlas con cáscara evitas que absorban agua en exceso. Has un corte horizontal por todo el contorno de las papas y llévalas a una olla a cocinar. Una vez que ya están listas, retíralas y deja que se enfríen para no quemarte. Con el corte que has hecho, la cáscara tiene que salir muy fácil en dos partes.

Lo siguiente es: pisa las papas todavía en caliente, a modo de puré y agrégale sal, pimienta y mezcla super bien. Agrega el huevo batido y la harina. ¡Tip MDZ! No añadas toda la harina de una sola vez, guárdate un poco para chequear la textura de los ñoquis: si la masa la notas muy pegajosa es que necesita más harina, recuerda que tampoco gustan ñoquis duros a causa del exceso de ese ingrediente; así que atento a cómo viene la textura de la masa. Las cantidades son más bien proporcionales, puede ser que la papa haya absorbido más agua o que el huevo sea más chico, así que agrega la harina de a poco.

Ahora, une la mezcla con la ayuda de tu mano hasta que se pueda pasar a la mesada y terminar de integrar. Si en este paso ves que hace falta más harina, que es normal porque de no agregarla la masa se pegaría a la mesa, ya tienes el resto del paso anterior para agregar. No es necesario amasar mucho, la idea es llegar a tener una masa unida y uniforme, sin tocarla mucho. Ñoquis caseros. Fuente: MDZ.

Corta tiras de masa y has choricitos o rollitos, y córtalos en trozos de unos 2 o 3 cm de ancho. Puedes enharinar el cuchillo para que sea más fácil. Ahora sucederá lo esperado: pásalos por la herramienta para darle forma a los ñoquis de papa de arriba hacia abajo. También puedes usar un tenedor enharinado que les deja una forma similar. Luego, colócalos en una placa enharinada sin que se toquen para que no se peguen. Para la cocción, lleva de a tandas a una olla con agua hirviendo con sal. Verás que se caen al fondo. Cuando suben, déjalos 1 minuto y ya están listos, o pruébalos mientras se cocinan para retirarlos cuando estén en el punto que gustes. Ahora has la salsa Parisienne.

Ingredientes para la salsa

500 cc de leche

40 gr de manteca + 1 cucharada

4 cucharadas de harina

400 gr de crema de leche

300 gr de jamón cocido

½ cebolla

½ cucharadita de estragón (opcional)

1 pechuga de pollo

Sal y pimienta al gusto

Rinde 4 raciones.

Procedimiento

Lo primero es, coloca una cucharada de manteca en una ollita. Cuando se derrita, agrega la pechuga de pollo cortada en cubos y no muevas hasta que se dore. Gira los cubos y has que se doren de todos los lados. Agrega el resto de la manteca en la misma olla y añade la cebolla. Cocina hasta tiernizar. A eso agrégale la leche, crema, harina, estragón, sal, pimienta, los champiñones fileteados y une todo bien. Cocina siempre revolviendo hasta que tome una consistencia espesa. Cuando logres ese punto, retira del fuego la salsa y reserva. Ñoquis con salsa Parisienne. Fuente: Youtube

Una vez que la salsa ya está lista, solo queda mezclarla con los ñoquis y servir, para festejar el Día Mundial de la Pasta con un delicioso plato. ¡Queremos saber cómo te salió esta receta! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.