Día Mundial de la Pasta ¡a la mexicana! Rigatoni con chorizo y salsa de chipotle

Una receta cremosa, suave, que utiliza algunos de nuestros ingredientes tradicionales favoritos: chiles chipotles ahumados, chorizo, cilantro fresco, y los combina en una salsa deliciosa, que añadiremos a la estrella de hoy: la pasta. Esta receta no solo es sumamente rica, también es muy sencilla. Así que no tienes excusa alguna para no preparar este platillo: Rigatoni con chorizo y salsa de chipotle. Vamos al paso a paso.

Rigatoni con chorizo y salsa de chipotle. Fuente: Cocina Fácil

Ingredientes

1 caja o paquete de fideos Rigatoni o similares, como Penne, u otros de tu preferencia

Sal al gusto

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla cortada en cubitos

1 libra de chorizo ??mexicano fresco

2 pimientos rojos cortados en cubitos

2 dientes de ajo grandes picados

1 o 2 chiles chipotles en salsa de adobo

1 cucharadita de pimentón ahumado (opcional)

La ralladura de un limón

3 tazas de crema espesa

2 cucharadas de salsa de tomate

1/2 manojo de cilantro, finamente picado + más para decorar

1 taza de queso cotija rallado

Pimienta negra recién molida al gusto (opcional)

Rinde 4 porciones.

Procedimiento

El primer paso para preparar esta deliciosa pasta a la mexicana es poner a hervir bastante agua en una olla grande. Una vez que esté hirviendo, agrégale sal, aproximadamente 1 cucharada y media. Rigatoni con chorizo y salsa de chipotle. Fuente: Eating Well

Mientras el agua hierve, coloca una sartén grande a fuego medio y agrega el aceite. Allí mismo, cocina las cebollas durante 2 a 3 minutos, hasta que estén transparentes, Después, agrega el chorizo ??fresco, partiéndolo con una cuchara de madera y cocinándolo hasta que esté completamente dorado (serán aproximadamente unos 5 minutos).

Agrega el pimiento rojo, el ajo, los chiles chipotles (usa 1 o 2 según la cantidad de especias que desees), el pimentón, la ralladura de limón, 1/2 cucharadita de sal, la crema espesa y la salsa de tomate. Lleva a ebullición, baja el fuego para que se mantenga una cocción lenta durante 3 a 5 minutos, revolviendo ocasionalmente, o hasta que la salsa se haya reducido y espesado un poco. Ese es el momento de retirar del calor.

Lo siguiente es sencillo: agrega la pasta al agua hirviendo y cocina 1 a 2 minutos menos que las instrucciones del paquete. Escurre, reservando 1 taza del agua de la pasta, y agrégala cocida a la salsa junto con el cilantro. Luego, llévala nuevamente al fuego durante 1 a 2 minutos más, revolviendo para cubrir bien. Agrega un poco del agua de pasta reservada para diluir la salsa si parece demasiado espesa, aunque a nosotros nos gusta así. ¡Esto va en cuestión de gustos! Rigatoni con chorizo y salsa de chipotle. Fuente: Yummly

Finalmente, retira del fuego, agrega el queso cotija y sazona con pimienta negra y sal adicional al gusto. Adorna con cilantro justo antes de servir. ¡Y listo! Ya habrás preparado esta deliciosa receta de rigatoni con chorizo ??y salsa crema picante de chipotle.

Morimos de ganas de saber cómo te salió. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.