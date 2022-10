Cómo se encuentra Karely Ruiz tras sufrir un fuerte accidente en automóvil

Karely Ruiz es una famosa modelo e influencer de las redes sociales, que alcanzó el estrellato gracias a su trabajo como creadora de contenidos para plataformas de adultos. Allí, la regiomontana se hizo de una gran fortuna, gracias a los miles de usuarios que no se pierden ningún detalle de su día a día.

En las redes, Karely destaca principalmente en Instagram, donde suma 7.1 millones de seguidores que están al tanto de cada una de sus publicaciones e historias modelando encantadores conjuntos. Sin embargo, la joven de 21 años ahora llamó la atención de los internautas al mostrar con lujo de detalles un episodio lamentable en su vida, que poco tiene que ver con su trabajo.

Pues, en la tarde del lunes 24 de octubre, Ruiz compartió en historias temporales un video donde revela que tuvo un grave accidente automovilístico, generando gran preocupación entre sus fanáticos. “Nos volteamos”, escribió la influencer sobre la imagen de una camioneta negra volcada.

Este siniestro vial ocurrió en el marco del ‘prefestejo’ por su cumpleaños 22. La propia Karely había subido varias imágenes desde el interior de la lujosa camioneta en la que más tarde sufrirían el accidente. “Es mi ‘prefestejo’ porque este viernes cumplo años”, anunció con mucha emoción la joven.

Para celebrar tan importante evento, la modelo eligió la playa Miramar ubicada en Tampico, Tamaulipas, lugar al que concurrió con su hermana, Ale Ruiz, y un grupo de amigos. “Lo que no queríamos que pasara, se volteó todo”, exclamó Karely en el clip donde se ve a sus amigos intentando poner al móvil en su lugar nuevamente.

El estado de salud de Karely Ruiz

Tras el accidente vial, sus seguidores se preguntaron cuál era el estado de salud de Karely, preocupados por su bienestar. Pasaron solo unas horas hasta que Ruiz apareció nuevamente en las redes para anunciar que, tanto ella como sus amigos se encuentran bien.

Karely Ruiz contó cómo se encuentra tras el accidente. FOTO: Instagram @karelyruiz

“Todo bien, bebés, gracias a Dios no pasó a mayores. En verdad gracias por todos los comentarios bonitos que me ponen, los amo”, dijo la hermana de la modelo. Luego, apareció Karely para decir: “Bebés, todo bien gracias a Dios. Me duele todo el cuerpo pero no pasó nada grave”.

Karely Ruiz agradeció a sus fanáticos por los mensajes de aliento FOTO: Instagram @karelyruiz

Finalmente, la joven demostró sentirse muy agradecida con sus fanáticos, por los mensajes de apoyo y de preocupación que recibió desde el accidente: “Los amo. Gracias por tanto amor. Ya voy de camino a casa; necesito descansar”.