¿Tienes ganas de preparar Tlacoyos caseros? Aquí va la receta: deliciosa y sencilla

Los tlacoyos son un platillo de la gastronomía típica mexicana que consiste en una tortilla preparada con masa de maíz, sobre la que se colocan diferentes ingredientes como: frijoles, nopales, queso, salsa con chile y cebolla, chicharrón, etc?. Hoy te compartiremos la receta de tlacoyos super deliciosos. ¡Manos a la obra!

Tlacoyos caseros. Fuente: Sibeti

Ingredientes

6 tazas de harina de maíz nixtamalizado blanca o azul

1 taza de frijoles refritos

1/2 cebolla blanca

1/2 taza de crema fresca

300 gr de carne asada picada en trozos pequeños

300 gr de queso fresco desmoronado o rallado

1 taza de cilantro fresco picado

Salsa verde o salsa roja al gusto

Aceite vegetal o manteca

Sal al gusto

Rinde 4 raciones.

Procedimiento

El primer paso es moler o triturar los frijoles refritos para obtener una pasta, que reservaremos. En el caso del cilantro, asegúrate de que esté bien limpio y desinfectado. Cuando logres que lo esté, lo siguiente será picarlo. También puedes picar la carne asada, si no lo has hecho ya. Y rallar el queso, si tampoco lo has hecho. Pela la media cebolla y córtala en cubitos. Todo esto te servirá para ahorrar tiempo.

La clave para que los tlacoyos queden bien, está en el trabajo de la masa. Para prepararla, debes utilizar un recipiente de buen tamaño y colocar la harina (las 6 tazas), un poco de sal y 6 tazas de agua. Mezcla bien el agua y la harina hasta obtener una masa suave. Una vez que la masa tenga buena textura y cero grumos, mantenla tapada con una tela hasta el momento de usarla, para que no se deshidrate. Tlacoyos caseros. Fuente: MyRecepies

El siguiente paso es sencillo: pon a calentar un comal o plancha. Y regresa a la masa, mientras este se calienta, has bolas con ella del tamaño de pequeñas pelotas de béisbol. Te recomendamos meter cada bola de masa adentro de dos láminas de plástico, y luego, aplastarla con la ayuda de un rodillo de cocina.

Una vez que hayas aplanado la masa hasta obtener una especie de rueda, coloca en el centro una o dos cucharadas de la pasta de frijoles refritos. Luego, dobla la masa como si estuvieras haciendo una quesadilla. Cuando hayas obtenido esta forma, has presión en los bordes para unificar la masa, y cerrar el tlacoyo. Tlacoyos caseros. Fuente: Wikipedia

Después aplana un poco más la forma, alargando hacia los extremos, para estirar las puntas características de estos antojitos. Para continuar, engrasa el comal o plancha caliente y luego, coloca los tlacoyos para que se cocinen, aproximadamente dos minutos por lado. Por último, para servir cubre cada tlacoyo con un poco de salsa, un toque de crema y un poco de carne asada. Espolvorea con cebolla, queso y cilantro picado.

¡Listo! Queremos saber cómo te salieron estas delicias. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.