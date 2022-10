¿Cuándo nació el hijo de Anabel Alonso y cómo logró su maternidad?

Anabel Alonso está disfrutando uno de los mejores momentos de su vida desde la llegada de su hijo Ígor, un pequeño niño de dos años cuya presencia inyecta de energía su vida y la de su pareja.

La realidad es que la actriz española es muy reservada en cuanto a la vida de su primogénito y toda su maternidad, aunque cada tanto publica alguna foto de él, siempre y cuando no se le vea su rostro.

Anabel Alonso y su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, tenían deseos de convertirse en madres, un proceso que sabían que no sería fácil, pero que estaban dispuestas a enfrentarlo.

En un primer momento se plantearon la posibilidad de adoptar, pero tras darse cuenta de que iba a ser un procedimiento muy largo y complejo decidieron abrir las posibilidades, y al final optaron por la inseminación artificial.

En abril del 2020 anunciaron su feliz embarazo a través de una tierna foto en la que se podía ver a Anabel Alonso dándole un beso a la panza de su novia. Finalmente, el primero de julio de ese mismo año anunció la llegada del pequeño Ígor con una tierna foto de los pies del bebé que acompañó con un breve texto:

“¡Ígor ya está con nosotras! Llegó el 24-5-2020. ¡Es maravilloso!”.

Anabel Alonso junto a su familia.

Después de convertirse en madre, la actriz se sinceró y habló sobre todas las emociones que le produce este rol en su vida: “Todo el mundo te dice que ser madre te va a cambiar la vida, que es increíble, pero hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro y la maravilla que es. Además es un niño tan querido, tan deseado, que yo me paso todo el rato mirándole, no hago más que mirarle”.

Las dos artistas han decidido mantener a su hijo alejado de las pantallas y de los medios para proteger su privacidad, y lo poco que conocemos del bebé es lo que Anabel Alonso comparte durante entrevistas o a través de las esporádicas fotos que sube a sus redes sociales.

