Estos son los actores de Harry Potter que también actuaron en Game of Thrones

Entre detalles que van desde los efectos especiales hasta anécdotas en el set de grabación, pasaron muchas cosas detrás de las cámaras. Asimismo, hay algunos actores que fueron parte de Harry Potter y que luego se vieron en Game of Thrones. Te contamos detalles interesantes y algunas otras filtraciones.

Existe una compilación de curiosidades dentro de la serie Game of Thrones que resulta ser muy interesante. Entre ellas, el personaje con más apariciones, todos los actores que actuaron, algunos parecidos y demás.

Como un dato no menor, se dio a conocer que solo la primera temporada costó entre 44 y 53 millones de euros y por eso fue considerada una de las producciones más caras hasta el momento. No obstante, de parte de la plataforma HBO no tuvieron problemas para cubrir esos elevados costos que, incluso, llegaron a ascender a 88 millones de euros en la sexta entrega.

En cuanto al personaje de Joffrey, se filtró que estuvo inspirado en el emperador romano Calígula. Y se parecen tanto que si se comparan los bustos y las estatuas de Calígula con el personaje resultan tener una similitud alucinante.

Si hay un dato que desde la producción cuidaban a la orden del día es que en cada estreno, para que los fanáticos de la serie no filtraran información, grababan escenas falsas para que el material que se filtrara no diera ninguna pista de la trama real.

Los actores de Harry Potter en Game of Thrones

Probablemente ni los fans lo sepan, pero Game of Thrones contó con un total 10 actores de Harry Potter y 8 de Star Wars.

Precisamente, en Harry Potter participaron Natalia Tena (Osha); David Bradley (Lord Walder Frey); Julian Glover (Gran Maestre Pycelle); Michelle Fairley (Catelyn Stark); Ciarán Hinds (Mance Rayder); Ian Whyte (Gregor Clegane / Wun Wun) y Ralph Ineson (Dagmer Cleftjaw).

Mientras que de Star Wars: The Force Awakens también aparecieron: Gwendoline Christie (Brienne of Tarth); Max von Sydow (Cuervo de tres ojos); Thomas Brodie-Sangster (Jojen Reed); Miltos Yerolemou (Syrio Forel); Jessica Henwick (Nymeria Sand) y Emun Elliott (Marillion), entre otros más.

