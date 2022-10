El verdadero motivo por el que Chandler Riggs se fue de The Walking Dead

Pocos programas de televisión o series son tan despiadados a la hora de decidir matar a un personaje, sin embargo, en The Walking Dead fue impactante. Vale recordar que fue precisamente durante la temporada 8 cuando inesperadamente sucede la “muerte” de Carl, el personaje interpretado por Chandler Riggs.

Para Chandler Riggs la muerte de Carl no fue nada sencilla; incluso, como artista, en ese momento iba a comenzar la universidad y hasta se había comprado una casa en Georgia cerca del lugar donde se realizarían los rodajes. No obstante, tuvo que resignar todo ello y mudarse a Los Ángeles para seguir apostando a su carrera como actor.

Vale recordar que después de que se dio a conocer la decisión en torno a este personaje, William Riggs, el padre de Chandler, sin pensar las consecuencias y enojado en defensa de su hijo realizó un posteo en su Facebook y dijo el verdadero motivo:

“Chandler estaba completamente devastado. Me decepcionó que Scott no fuera honesto con un chico de 17 años tomando decisiones y esperara para contarnos”. Con esa declaración, William pretendió dejar en claro que el motivo se debió a una determinación unilateral por parte de AMC y de los creadores de la serie, algo que era requerido a causa del rumbo del guion. Lo más probable es que lo hicieron para no dejar a su personaje a la deriva.

Sin embargo, tanto el como su familia se mostraron descontentos con la forma en la que les fue comunicada la decisión. Vale destacar que el padre del actor luego borró dicho comentario.

La realidad es que el actor no se fue, sino que lo alejaron sin dar motivos; al parecer la decisión de la producción fue de un momento a otro. Por su parte, durante una entrevista con The Hollywood Reporter Riggs contó lo que sintió cuando se fue de The Walking Dead: “Fue devastador para mí y mi familia porque la serie fue una parte inmensa de mi vida por mucho tiempo”.

Carl, el personaje de Chandler Riggs que mataron

Sin dudas, Chandler Riggs fue el primero que se sorprendió tras la noticia de la muerte de su personaje Carl Grimes. Vale recordar que el mismo estuvo a lo largo de ocho temporadas donde se lo vio crecer en pantalla y convertirse en uno de los referentes de The Walking Dead.

En ese entonces, de acuerdo con unas publicaciones de Kirkman, se suponía que el personaje se iba a transformar en un líder crucial para los sobrevivientes, y sin embargo no lo fue. Precisamente en el noveno episodio de la octava temporada, Carl fue alcanzado por los zombies mientras estaba escapando junto a Rick Grimes (Andrew Lincoln), su padre, y el resto de sus amigos.

Y a ti, ¿te hubiese gustado que siguiera?