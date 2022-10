Descubre qué tipo de personalidad tienes según este test visual

Los test visuales de personalidad son una manera divertida, rápida e inusual para revelar y sacar a la luz algunos elementos sobre tu carácter. Son muchas las circunstancias que determinan como es un persona, como se comporta, sus actitudes y sus pensamientos. Por eso, con este articulo descubrirás posibles aspectos ocultos y algunas potencialidades sobre tu forma de ser.

Sencillo test visual. Imagen de archivo.

¿A que nos referimos cuando hablamos de personalidad? Se hace referencia al conjunto de características psíquicas que establece la manera de actuar que tiene una persona en las diferentes circunstancias de la vida. Ya sea en su andar cotidiano, en su interacción con los demás o en sus propios pensamientos. Este concepto particular comprende a los sentimientos, las actitudes, los pensamientos, el patrón de comportamientos y la conducta que hace a una persona.

Test de personalidad. Imagen de archivo.

La siguiente prueba es bastante sencilla y revelará diferentes tipos de personalidad. No se requiere una gran concentración, lo único que tienes que hacer elegir uno de los ojos de la siguiente imagen. ¿Cómo elijo? Lo mejor es que la intuición sea tu guía, así que puedes escoger el primero que te llame la atención, el que más te guste o al contrario, el que menos te guste. Es tu decisión.

¿Te animas a probar?

Test de personalidad. Imagen de Business Insider.

Si elegiste el ojo del corazón te desenvuelves en tu vida según lo que tu corazón dicta. Es por esto que eres una persona que le da más importancia a lo que siente y no analiza ni reflexiona tanto las consecuencias que pueden tener sus decisiones. Prefieres guiarte por los sentimientos y no por la lógica fría y calculadora. Asimismo, eres muy sensible.

Si escogiste el ojo que tiene un mundo en el centro, eres una persona empática. La empatía es la capacidad que tiene una persona, de percibir las emociones y los sentimientos de los demás, y se basa en el reconocimiento del otro como similar. Es vital para la vida social, así que eres alguien muy receptivo a lo que sienten los otros y sueles absorber las emociones que percibes. Las personas empáticas a veces tienen la necesidad de meterse en la vida de los otros para ayudar. Por otro lado, necesitan tiempo para sí mismas, para poder organizar sus propios sentimientos.

El tercer ojo corresponde a un sol, eso significa que eres un tipo de persona enérgica. Por esta razón, tienes la necesidad de realizar muchas cosas para sentirte completo, porque tu personalidad es activa. En algunas ocasiones por causa de esto, tienes demasiadas cosas en la mente, por lo que eres susceptible de padecer ansiedad, cuidado. Es por eso que es muy útil conocer formas para poder calmar y no sobrepasarse.

Por otro lado, si escogiste el ojo de reloj significa que tienes una personalidad reflexiva. Eres una persona a la que le agrada pensar las cosas y en algunas ocasiones lo haces excesivamente. Esto hace que tu cabeza vuele y se vaya a otros lugares en algunas ocasiones. Asimismo, eres muy curioso y deseas encontrar las respuestas a todas las incógnitas que se te ponen por delante. Para ti, es apasionante hallar el significado oculto de las cosas, pero a veces tienes que relajarte un poco, pues no debes llegar al punto de obsesionarte.

El próximo ojo tiene una cerradura en el interior y significa que tu forma de ser y tu personalidad, puede llegar a ser un misterio para los demás. Cuando los demás te conocen por primera vez, puedes resultar algo complicado y casi como un reto, por lo que a veces llegas a ser cautivador. Todo se debe a tus constantes cambios de opinión, así como también se debe a que tus estados de ánimo se transforman con frecuencia. Sin embargo, algo positivo es que personalmente te conoces muy bien a ti mismo.

Si elegiste el ojo marrón, el secreto y la clave que definen tu personalidad, es que eres alguien muy intuitivo. Se te da muy bien leer a los demás, gracias a tu gran agudeza. Por eso, logras captar los detalles pequeños, que casi nadie percibe, ya sea en las personas o en las cosas que te rodean. Eres como un lince y esa perspicacia hace que no te pierdas casi nada de lo que pasa al rededor. A su vez, puedes notar fácilmente si alguien intenta manipularte, así como también puedes leer las intenciones de la gente teniendo en cuenta el tono de voz o la expresión facial.