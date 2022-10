Soledad Pastorutti sorprendió con una nueva producción de fotos

Soledad Pastorutti es una de la músicas más queridas de la Argentina. Sin embargo, no siempre tuvo el sueño de ser cantante. "Al principio creo que yo no decidí ser. La veta artística estaba, siempre me gustó, pero no sé si tenía ganas de hacerlo profesionalmente. Empecé a trabajar de muy chica y mi viejo fue muy criticado por eso. Las maestras no veían con buenos ojos que yo ya trabajara. Dejé el secundario en tercer año y lo terminé en el nocturno gracias a un consejo de mi viejo", contó en diálogo con Infobae.

Fue después de una década de estar cantando arriba de cientos y cientos de escenarios que se dio cuenta que ese verdaderamente era su deseo. "Cuando cumplí 10 años de carrera. Un montón había pasado. Los senté a todos porque todos opinamos, empezamos a tener una empresa familiar, cosa que no fue fácil porque ahí sí todos opinábamos. Yo ya tenía ganas de tomar mis propias decisiones y les dije miren, yo decidí que quiero hacer esto. Amo lo que hago. Y ahí a dividir un poco los roles y fue muy bueno, fue muy sano. Nadie me dijo che, estás equivocada ni nos peleamos ni nada, fue una charla", explicó La Sole.

El público la ama. ¿El motivo? "Yo a la gente le doy mucho amor. Le doy alegría a través de mi música. Canto realidades no poniéndome desde el lugar del dedo que indica, sino que cuento una historia", señaló Pastorutti.

