El esperado regreso de Joan Manuel Serrat a México

Joan Manuel Serrat emprende su retiro de los escenarios y es por ello que planificó una gira de despedida a lo grande en lo que incluye su participación en el Festival Cervantino 2022, México y que es de entrada libre y gratuita. En esta visita fue recibido por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador quien lo invitó al Palacio Nacional en modo de agradecimiento por haber aceptado ser parte

¿Cómo fue el encuentro?

Andrés Manuel López Obrador por medio de su cuenta de Twitter twitteó públicamente que junto con su mujer Beatriz Gutiérrez Muller habían recibido al cantante español y cómo le han hecho una visita guiada sobre la historia del lugar.

Nos visitó Serrat. Estuvimos en el balcón principal del Palacio y viendo los murales de Diego Rivera. Vio a Marx “que no está muerto ni enterrado”. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. pic.twitter.com/ZAeNXQACQ9 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 21, 2022

La primera dama difundiendo el evento mexicano en el que aparece Joan Manuel Serrat

Quién también se pronunció al respecto fue la jefe de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum promocionando el evento que celebra sus 50 años de aniversario y con la participación de Serrat por lo que han alzado aplausos

Joan Manuel Serrat de despide de los escenarios en la Ciudad de México. El próximo viernes 21 de octubre se presentará en el corazón de nuestro país: el Zócalo. ¡No se lo pierdan! En punto de las 20:00 horas. Entrada libre. pic.twitter.com/I32SeZDy9W — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 20, 2022

