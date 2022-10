Asi es Jessie Ware: la artista que Harry Styles eligió para uno de sus shows

Jessica Lois Ware, mejor conocida artísticamente como Jessie Ware tiene 38 años y una amplia trayectoria en la industria musical, no sólo ello si no que Harry Styles (quién se encuentra con su gira Love on tour), puso el ojo en la cantante para uno de sus shows en Chicago. También vale decir que ambos son británicos, por lo que se han cruzado más de una vez pero en esta ocasión el decidió tener este enorme gesto hacia ella dejándola las 3 fechas seguidas.

"Mensch @harrystyles ha sido un honor total abrir para este chico en Chicago. Gracias H y todo tu maravilloso equipo por tenernos en Love on Tour X", agradecía.

Sus comienzos en el ambiente artístico

El primer disco independiente llamado "Devotion" lo lanzó en el 2012 e hizo que fuera el quinto más escuchado en las listas británicas.

Seguido de ello público su primer videoclip titulado Wildest moments y que hoy cuenta con más de 60 millones de visualizaciones su canal de Youtube. El single alcanzó el puesto número 61 en el Reino Unido de lo más escuchado.

Su segundo álbum vio la luz dos años después precisamente el 6 de octubre de 2014 y se tituló "Touch Love" y una de las canciones 'Say you love me' fue coescrita por la estrella británica, Ed Sheeran.

Claro que más tarde Jessie Ware coescribió 'New Man' para el tercer disco del cantante, Divided, y ahí fue cuando ha nacido un gran ida y vuelta de confianza.

Pero ello no es todo si no que Ware fue llamada en el 2014 para colaborar en la canción 'The crying game' para el tercer disco de Nicki Minaj denominado The pinkprint y que presentaron en el 2015 en uno de los tours de la rapera.

En el 2017 regresó a los escenarios a presentar su cuarto disco "Glasshouse" y en el 2020 desembarcó con el último hasta el momento "What's your pleasure" con la que actualmente está cerrando su gira por México, luego de haber pasado por Chicago y Los Ángeles.

Los fanáticos enloquecidos con la llegada de Jessie a México

La artista se encuentra en plena gira y los fanáticos han divulgado algunos vídeos de lo bien que la pasa en las noches

En el video se la muestra a Jessie en un club nocturno bailando mientras suena poker face de Lady Gaga... ya entendemos quién es su favorita.