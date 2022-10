Artic Monkeys y un mega estreno que es furor

Artic Monkeys es sin dudas una de las bandas más elogiadas y queridas, vinculada a la música de rock alternativo y que desde hace tiempo no había noticias. Hoy luego de cinco años retomaron sus actividades en la industria musical y lanzaron de sorpresa 'The Car' el sexto álbum de la recordada banda.

Sucede que el anuncio fue publicado el 24 de agosto en el que la banda confirmaba que el esperadisimo regreso iba a ser el 21 de octubre y así fue como dieron a conocer los sencillos que serán parte de este disco

La 10 canciones nuevas que dieron a conocer en audio.



Un recorrido de más de 20 años

La primera vez la banda sacó el álbum debut fue allí por el 2004 cuando estrenaron 'Beneath The Boardwalk', en aquel momento comenzaron su gran paso hacia volverse una de las bandas de rock alternativo más iconicas de los últimos tiempos.

2006 sacaron 'What ever people Say I Am, That's what I'm not"

2007 'favourite worst Nightmare'

Noticias Relacionadas Asi es Jessie Ware: la artista que Harry Styles eligió para uno de sus shows

2008 'Late Night Tales'

2009 Humbug

2011 Suck it and see

2013 - Am

2018 - Tranquility Base Hotel + Casino

2022 regresaron con 'The car'

El mega show que grabaron y que el mundo podrá ver

Sucede que la banda volvió con todo y no solamente a presentar su nuevo disco sino que el público podrá ver en pantalla un film que grabaron y que va a estar disponible del 23 de octubre hasta el 27 de octubre.

La banda publicó este video mostrando un avance del pequeño film que grabaron en Estados Unidos y en la descripción decía: "Arctic Monkeys 'Live at Kings Theatre' se estrena en @youtube este domingo 23 de octubre a las 8 p. m. BST. La película fue rodada en su actuación en Nueva York el 22 de septiembre y estará disponible para verla hasta el jueves 27 de octubre. Haz clic en el enlace de la biografía para verlo", rezaba en el anuncio.

Los memes frente a el regreso

El nuevo álbum de Artic Monkeys wey, tremenda pieza de arte pic.twitter.com/h7CToNHYOV — Spøøky Mariø ?uD83CuDF83 kass day | FACE IT ALONE (@mxriocat) October 21, 2022

Bueno ya acabe con Tay, voy con mis Artic Monkeys, me quedaré virola? SipuD83EuDD1DuD83CuDFFB pic.twitter.com/OEHOCPW8nF — Midnight Rain (@rominaolayaa) October 21, 2022