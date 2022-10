Alejandra Guzmán envuelta en otro escándalo: qué dicen los candentes chats que se viralizaron

A fines de septiembre, Alejandra Guzmán fue portada de todos los medios de comunicación y tema de discusión para los internautas, tras sufrir una aparatosa caída en un concierto. Es que a sus 54 años, la ‘Reina de Corazones’ sigue dando increíbles presentaciones en vivo, mostrando estar mejor que nunca. Por esto, aquel accidente provocó la alerta y preocupación de sus fanáticos, que se asustaron ante una posible lesión de la icónica cantante mexicana. Afortunadamente, fue asistida por profesionales inmediatamente y fue recuperando la estabilidad poco a poco.

En las últimas horas, la intérprete de ‘Yo te esperaba’ está en boca de todos por una conversación privada que tuvo con una persona desconocida y que se filtró, generando una nueva polémica. El tema se volvió tendencia en poco tiempo puesto que mostraba el lado más picante y sensual de Guzmán, quien estaba coqueteando, aparentemente, con un hombre.

Qué dice Alejandra en los mensajes que se filtraron

El pasado 19 de octubre, los conductores de Ventaneando revelaron el contenido de un chat privado de la también actriz de telenovelas, impactando al mundo del espectáculo. “Hola, guapo, estoy pensando en tu boca [...] No puedo parar de sentirte dentro de mí, uy corazón, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en todo, hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti”, rezaban los mensajes de Alejandra.

El chat candente del que todo el mundo está hablando. Foto: Captura Instagram @laguzmanmx

Pero el chat no terminaba allí, puesto que también se pudo leer lo siguiente: “Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estés aquí estoy pensando en ti”.

La verdad detrás de la filtración del chat de Guzmán

En medio del escándalo, la rockera reapareció en las redes sociales para limpiar su imagen y aclarar el trasfondo del chat del que todos hablan. Para esto, Alejandra recurrió a su cuenta de Instagram para contarle a sus 3.6 millones de seguidores que esos mensajes sí son reales, pero que, para sorpresa de muchos, el destinatario no es un hombre especial. Se trata de una serie de frases que pertenecen a su nueva canción, ‘Tuya’, la cual salió a la luz la noche del jueves 20.

Con motivo de promocionar su tema, Guzmán quiso generar una especie de polémica para llamar la atención de sus oyentes: “Rockeros, esa conversación siempre fue para ustedes #DeChill! #TUYA ya disponible en todas las plataformas digitales (Link en Bio)! Vamos a prender esa llama”.