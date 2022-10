Sol Pérez presumió su trabajado abdomen y se llevó todas las miradas

Ahora, Sol Pérez no solo llama la atención en Instagram y Canal 26. También lo hace en Telefe en los debates de Gran Hermano. La joven oficia de panelista junto a Ceferino Reato, Laura Ubfal, Gaston Trezeguet y Nati Jota.

Sobre su rol en este ciclo, Pérez había adelantado: "Yo simplemente voy a decir lo que pienso desde el respeto. Voy a tratar de no tener favoritismos. Uno siempre empatiza más con alguno, alguno le llega más al corazón, pero voy a intentar dejar todo eso de lado y ver lo que está pasando dentro de la casa".

Y señaló: "Me tengo miedo también, me da un poco de pánico. Guarda con lo que voy a decir porque, Dios mío, las redes sociales son tremendas".

En la primera salida del debate, Cristian U estuvo como invitado y analizó el juego. El ex participante del reality anticipó que Alfa iba a estar nominado y sus predicciones no fueron erróneas. Anoche, Santiago del Moro anunció a los cuatro que están en la cuerda floja y uno de ellos es él. En la placa lo acompañan Tomás, Marcos y Agustín.

En el foro, Pérez se llevó todas las miradas con el look que eligió y no hubo quien no hablara del tema. Ahora, volvió a acaparar toda la atención pero con contenido que subió a la web. La panelista presumió su trabajado abdomen en un video en Instagram y ningún internauta la pasó por alto.