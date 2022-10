Los fans de Shakira alarmados por sus constantes visitas al hospital

Hace tiempo que Shakira se posiciona en el centro de atención, pues desde su separación con Gerard Piqué ha estado en la boca de todos. Estos últimos días la cantante colombiana ha despertado la curiosidad y preocupación, porque según informan medios españoles, se ha presentado en reiteradas ocasiones en el hospital.

Shakira, imagen de Instagram.

Todos los miércoles, Laura Fa y Lorena Vázquez presentan el videopodcast "Mamarazzis", donde hablan de cantantes, artistas, actores, series y otras curiosidades. En este programa las reporteras expresaron su preocupación por Shakira: "Nos han llegado fotografías, informaciones, de que lleva cada semana visitando la clínica Teknon, de Barcelona". Tal como, parece la estrella de la música se ha dirigido a una prestigiosa clínica española en varias oportunidades.

Las periodistas afirmaron que Shakira no ha acudido por su padre, quien hace algunos meses estuvo internado. Expresaron que no fue a ver a ningún familiar y que incluso se presentó sola en el hospital. Por esta razón, no se sabe si sus visitas son a causa de un tema estético o algún tema de salud. Por lo pronto la artista no ha realizado declaraciones al respecto, y es que se encuentra disfrutando del lanzamiento de su última canción.

Shakira en el videoclip de Monotonía. Imagen de YouTube.

Monotonía llegó para sonar en todos lados

El día de ayer, por fin llegó el estreno de "Monotonía", la nueva colaboración entre Shakira y Ozuna. Una canción que combina ritmos de bachata y reggaetón, con una letra que expresa una historia de desamor. Según sus fanáticos, la cantante colombiana escribió este tema inspirándose en su separación con Piqué."De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos", relata la canción, "Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud".

El videoclip se desarrolla en un supermercado y la cantante se muestra cabizbaja haciendo las compras, hasta que le disparan y su corazón sale volando por los aires. Una metáfora casi literal de lo que le pasó en la vida real, pues, su esposo la engaño con otra mujer y le partió el corazón en mil pedazos.

A pocas horas de su lanzamiento el tema se ha posicionado como uno de los más escuchados en 10 países diferentes. Por esta razón, la cantante salió a agradecer en sus redes sociales: "Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste”.