Las fuertes declaraciones de Eduin Caz tras la polémica en la fiesta de 15 de la hija de Canelo Álvarez

Luego de la polémica que se creó debido a que destaparon que supuestamente Saúl Canelo Álvarez habría corrido a Grupo Firme y a Carín León de la fiesta de quince años de su hija, Emily Cinnamon, han surgido reacciones de los implicados, quienes no han negado los rumores, pero han defendido que mantienen una estrecha relación con el boxeador.

El pasado 15 de octubre, el Canelo Álvarez celebró la fiesta de XV años de su primogénita y quienes estuvieron a cargo de amenizar la noche fueron Carín León y Grupo Firme, pues tanto la agrupación como el sonorense mantienen una estrecha amistad con el pugilista.

No obstante, la mañana del sábado la influencer Chamonic destapó, en un programa de radio, que Álvarez corrió a Grupo Firme y a Carín de la fiesta, molesto y ebrio.

Luego de varios días de que el rumor ha ido tomando fuerza, Eduin Caz, vocalista de la agrupación, lanzó un misterioso mensaje a través de sus historias en Instagram. En éste aseguró que cuando “ya no esté en este mundo” va a aclarar de dónde surgen todos estos rumores, inclusive prometió poner pruebas.

“Un día, cuando ya no esté en este medio de la música o en otro mundo, les voy a contar por qué la prensa no me quiere y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pendej... sobre mí. Por lo pronto, les dejaré grabado un video donde explicaré por que las duele tanto el éxito de Grupo Firme. Y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo, les diré a quien y a quien hago responsable y el por qué de tantas cosas y pruebas”

Aunque se desconoce si verdaderamente el cantante habría escrito esto debido a la polémica que surgió por la fiesta de Emily Cinnamon, algunos fans lo relacionaron ya que menciona la responsabilidad que los medios tendrían sobre lo que se dice de Grupo Firme.

Por otra parte, Carín León, en un encuentro con los medios captado por Sale el Sol, no quiso dar detalles de lo que pasó en la fiesta de XV años, pero declaró que fue una “bonita noche” en la que todos se habrían embriagado.

“La verdad es que nos pusimos una buena borrachera ahí, una cosa inolvidable”, comentó el intérprete de No es por acá. “Convivimos como familia”, agregó.

Aunado a ello, hace unas horas compartió una serie de imágenes en Instagram del momento en que cantó en la fiesta de Emily Cinnamon, en la que agradeció a Canelo el hacerlo parte de los quince años de su hija.

“Gracias amigo @canelo por hacerme parte de este momento tan especial, y poder convivir con grandes amigos”, escribió al pie de las imágenes.

En esta publicación Eduin Caz escribió: “Qué pedon nos pusimos alv”, con varios emojis riendo.

Qué pasó con Grupo Firme y Carín León en la fiesta de XV años de Emily Cinnamon

Según filtró la influencer de espectáculos Chamonic, luego de que los músicos se presentaron a cantar en la fiesta de cumpleaños de Emily, Saúl se habría molestado por la cantidad de gente que ingresó con ellos pero, además, porque estaba “pasado de copas”.

“Corrieron a Grupo Firme y a Carín de la fiesta. Los corrió Canelo porque él ya estaba entonado. Estaba ya tomado y muy terco cantando como si fuera un karaoke. Empieza a cantar el Grupo Firme y les dijo tal cual: ‘Se van a… porque ya me hartaron. Ya me enfadaron’ (...) Muy feo que se comportó Canelo porque sí se le pasaron las copas”, dijo Chamonic.