Descubre la faceta desconocida de Jared Leto

El fundador de la banda '30 seconds to mars' y ganador de un Oscar a mejor actor de reparto, Jared Leto salió un rato del traje de artista y se sumó al de empresario con 'Twenty Nine Palms', su marca de make up 100% ecológico y que ha generado notables críticas debido a sus excéntricos precios en el mercado.

En la cuenta de su emprendimiento suele poner frases como esta que podemos ver arriba: "El desierto habla sólo tengo que escuchar"

Si bien su marca como bien dice en la página web saldrá el 25 de octubre, Jared hizo un evento privado en el Dover Street Market de Nueva York mostrando las 12 piezas en los que figuran cremas para manos, faciales y capilares todo hecho con extractos naturales.



Fuente: Imagen / historia de Instagram @jaredleto.

Línea de make up.



La palabra de Jared

El cantante habló con el magazine de moda 'Vanity Fair' y se refirió a este nuevo proyecto en marcha y que el mundo está a un paso de conocerlo.

Sucede que Jared explicó que su marca está conectada con su paso por la naturaleza y esto fue lo dijo: "He estado yendo allí para escalar y explorar y pasar tiempo en ese hermoso lugar durante décadas", aferrándose hacia la conexión por la naturaleza, al momento de haberse ido a vivir a un cercano desierto de Mojave.

A su vez se refirió al cambio que nació para el en plena pandemia: "Fue el momento perfecto para meditar, estaba preparado para un poco de soledad, eso es seguro", y en aquel momento fue cuando comenzó a planear la llegada de Twenty Nine Palms.

¿De qué están compuestos los productos que vende Jared?

El artista le confió a Variety Fair los secretos que esconden dichos productos salidos de un desierto: "Tiene largos períodos de sequía como también inundaciones, hablando del cambio climático del mismo.

Suero Hidratante Mesquite Springs - Uno de sus productos reforzados con ácido hialuronico, aceite de Onagra e inulina prebiótica.

Mira Luna (crema para ojos) compuesta por ceramidas, escualino y 0,2% retinol.

Pero ello no es todo si no que Jared explicó que todo está supervisado por Kate Forbes, veterana de Aesop.

Otro de los productos que menciona Jared es la mascarilla de arcilla Rock Rose en polvo, diseñada para mezclarse con agua en una pasta y que fue extraído de un arbusto mediterráneo resistente.