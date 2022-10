Conoce a Tindi Mar: La joven Vogue con una significativa carrera en marcha

El cambio es ahora o por lo menos así lo es para Tindi Mar una joven modelo originaria de Jalisco, México de tan solo 26 años quién constantemente da mensajes por un 'mundo mejor' aparte de estar estudiando dos carreras de forma consecutiva ligadas a la nutrición y ciencias agrícolas sostenibles.

"Con el corazón desbordado de amor por esta editorial global para @voguemagazine y cada una de las energías involucradas Asombrado por tener la oportunidad de trabajar con la leyenda @tonnegood a quién honro profundamente, así como@santiagosierrasoler a quién tiene la más hermosa Proyectos impulsados por un propósito útil. Y por supuesto, me siento honrado por el apoyo tan amoroso de mi comunidad.

Reza en el principio de uno de sus posteos haciendo mención de uno de los editores de la revista que también optó por producir piezas meramente sustentables y que ha fotografiado a grandes celebrities como: Jennifer Lawrence, Adele y a la primera dama Jill Baden.

Tindi Mar muestra una vida muy austera, con conexión hacia lo natural y el respeto tanto hacia los animales como a las plantas es por ello que también se la puede ver posando de manera 'perfomatica' por la propia lucha de la naturaleza y de la que siempre hace partícipe a la editora de Vogue.

"Quiero aprovechar la energía y la intención de esta editorial para recordarles a todes a continuar esta profunda danza en el fuego de lo viejo mientras se vislumbra y se teje lo nuevo, lo nuevo que honra la oración de los ancestros y que está enraizado en el amor, la conexión y la justicia. Mientras haya vida en esta tierra todavía hay espacio para la esperanza; eso es lo que estamos protegiendo", lanzó como uno de sus tantas reflexiones de empoderamiento.

Su día a día

En una nota para Vogue contó su rutina diaria rodeada de optimismo constante

"Cuándo me levanto lo primero que hago es anotar mis sueños 'es como un clavado hacia mi 'sique' y subrayo símbolos que se repiten y antes de hacer fotos tengo encima un hidratador porque agua no me puede faltar", dice la modelo.

Tindi Mar en octubre agradeció a la revista de desarrollo sostenible "More or less" de Londres por haberla tenido en cuenta para una de las campañas: "Ez un honor estar en la portada de @moreorlessmag número 06, que siempre da prioridad a la sostenibilidad y la creatividad sobre el consumo en ly la industria de la moda. El calentamiento global está causando que el casquete de hielo más grande de Islandia, Vatnajökull, se derrita y se encoja rápidamente, ahora más rápido que en cualquier momento de los últimos 200 años. Los glaciares de la Tierra son a la vez un recurso precioso y un ecosistema frágiles, su derretimiento tiene consecuencias en todo el mundo, elevando el nivel del mar global y elevando los peligros naturales. El futuro nos llama, en el presente lo estamos construyendo. ¿A dónde diriges tu energía y tu vida en este planeta? ¿Qué estás soñando? ¿Estás prestando atención? Realmente creo que tenemos el poder de conectar con la vida, de enamorarnos y cuidarla, rezaba la descripción de la modelo pidiendo a gritos proteger el patrimonio natural.