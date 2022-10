Chris Martin dejó mudo a sus seguidores con un increíble anuncio

Luego de que la banda de Coldplay confirmara que se suspendian los shows en Brasil porque Chris Martín tiene una infección pulmonar grave, este sorprendió en las últimas horas diciendo que Kim Seokjin lo acompañará en una parte de la 'Music of the Spheres Tour'.

Sucede que hace muy poco tiempo se dio a conocer de que uno de los integrantes de BTS iba a colaborar en solitario con Chris Martin en la canción 'The Astronaut', un punto que es muy importante debido a que es el último trabajo de Jin previo a estar en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, lo que no sabía es la sorpresa que le tenía preparada el australiano quién no dudó en hacerle una tentadora propuesta.

El intercambio de mensajes

La canción 'The astronaut' será lanzada a nivel mundial el 28 de octubre sin embargo justo en la fecha mencionada se llevará a cabo el tercer show en el estadio de River Plate por lo que Chris Martín invitó presencialmente a que se venga para Argentina a Jin.

Fuente: Imagen / capturas.

Todo comenzó con un cálido saludo de Chris hacia Jin en coreano y en el que este le pregunta cómo sigue su estado de salud, a lo que contesta ya lanzando la propuesta sin anestesia: "Estoy mejorando cada día. Escuché que anunciaste el lanzamiento del single. Si podés obtener el permiso, ¿quérés venir a la Argentina la semana que viene y cantar “The Astronaut” en vivo con nosotros? Tenemos un streaming el 28 de octubre y podrías interpretar la canción por primera vez; Gracias por inspirarla, cuando hablamos sobre tu alejamiento y extrañar a la banda y a los fanáticos fue muy poderoso. Creo que el tema encontró su curso gracias a esa conversación", le escribió Chris como un regalo a Jin por su entrega en el tema que comparten.

A lo que automáticamente Jin agradece de sobre manera que haya pensado en el para algo tan grande: Muchas gracias por trabajar tan cerca mío y escuchar mis opiniones en cada etapa del proceso. Es un honor haber trabajado con vos, mi superestrella, mi hermano; Tocar esta canción en Argentina suena increíble y voy a hacer todo lo posible para que pase porque sos mi superestrella”, se deshizo en halagos hacia el australiano.

Y el mensaje cerró con Chris diciéndole a los ARMY (el fandom de BTS) que cuidaran muy bien de el en Buenos Aires, a lo que Jin lanza un chiste de que son más de 40 horas de Corea hacia Buenos Aires así que 'ya se pone en marcha'.

El anuncio oficial en redes

"Es oficial, Jin de BTS será el invitado especial en la transmisión en vivo desde Buenos Aires, que se estrenará en 3500 cines en todo el mundo el 28/29 de octubre. Jin se une a la banda para interpretar su nuevo single 'The Astronaut', que fue co escrito por Coldplay. Encuentra tu proyección local / consigue entrada en https: //www.coldplaycinema.live (enlace en la biografía) #Coldplaylivebroadcast", rezaba en la descripción de la cuenta de Instagram oficial de la banda australiana en cuánto a la perfomance simultanea entre el vivo de la cancha y la proyección en cines.

Es la primera vez que colaboran juntos pero recordemos que los BTS han sido parte de 'My universe' una de las canciones más exitosas de la última era de Coldplay y que ya cosecha más de 238 millones de visualizaciones en YouTube.