Así lucía Victoria Ruffo en La malquerida

En su haber, la actriz mexicana Victoria Ruffo ha protagonizado un sinfín de telenovelas. Gracias a esa trayectoria artística se ha convertido en la "queen” del género. Sin embargo, no todos los melodramas que ha encabezado han sido de su total agrado, como en el caso de La malquerida. Te mostramos cómo lucía en ese entonces.

A largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria artística, Victoria Ruffo ha tenido muchas y variadas experiencias. La realidad es que no todos los melodramas que ha encabezado fueron significativos a nivel personal. En concreto, existe una producción de la cual la actriz de 60 años no guarda los mejores recuerdos.

Se trata de telenovela La malquerida, una historia que estelarizó la actriz en el año 2014 junto a sus compañeros Ariadne Díaz y Christian Meier. La propia Ruffo confesó durante un programa de televisión lo siguiente:

“La malquerida no fue una novela muy linda para mí por muchas cuestiones”. En medio de sus declaraciones, dijo que no le gustó la adaptación que se hizo de la historia y explicó el motivo:

“Yo vi esa película y el tratamiento que se le dio a la película, que además ya se había hecho como obra de teatro en España, fue maravilloso, fenomenal para una película de una hora, hora y media. Yo sinceramente creí que se podía hacer algo parecido o mejor”.

Sin embargo, el desarrollo de la trama no fue lo único que no le agradó a la actriz. Al parecer, la dirección de escena estaba a cargo de Salvador Garcini y eso tampoco fue de su agrado, por eso subrayó: “No me gustaba la dirección tampoco, fueron varios toques”.

Así lucía en La malquerida

Así lucía Victoria Ruffo en ese entonces con 52 años. Si bien durante la misma entrevista la actriz no comentó nada sobre sus compañeros de elenco, vale recordar que en las grabaciones existieron fuertes rumores sobre la supuesta mala relación que tenía con quien era su hija en la ficción, Ariadne Díaz. Al parecer, Victoria trataba de forma fría a Díaz.

No obstante, la actriz desmintió esos rumores y hasta aseguró que "en Victoria había encontrado una mujer admirable". Pasaron los años y Danna García, quien luego compartió elenco con Victoria en Las amazonas (2016), reconoció que Ariadne verdaderamente le había confesado que Ruffo no la saludaba durante las grabaciones de La malquerida.

