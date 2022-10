Así fue la vez que Charlize Theron casi queda paralítica en un rodaje

Si hay algo por lo que Charlize Theron es reconocida es por poner su cuerpo y alma en cada uno de sus personajes, y con esta frase no estamos hablando por hablar, sino que lo decimos literalmente. Tan es así que durante el rodaje de una de sus películas más icónicas casi queda paralítica.

La realidad es que en su momento poco se habló de lo ocurrido, hasta que años después la sudafricana se abrió y contó lo que había sucedido y cómo la afectó durante varios años.

En 2005 Charlize Theron fue la elegida para protagonizar la película de ciencia ficción Æon Flux, donde interpretó a la guerrera titular y realizó muchas de las escenas de lucha. Ella asumió el desafío muy emocionada sin imaginar lo que le sucedería.

Sin embargo, cuando se trató de un truco en particular, hubo un percance muy desafortunado que casi deja paralizada a la ganadora del Oscar. Estuvo a un centímetro de no poder volver a moverse por el resto de su vida cuando accidentalmente cayó sobre su cuello mientras ejecutaba una acrobacia.

"No fue culpa de nadie, pero fue solo un extraño accidente en el que aterricé sobre mi cuello. Tuve ocho años de control del dolor, donde simplemente no pude deshacerme de los espasmos y el daño a los nervios”, dijo la actriz sobre lo sucedido.

Después de varios años con mucho dolor terminó sometiéndose a una intervención para aliviar el malestar, una decisión que está muy contenta de haber tomado. “Ahora mi cuerpo está funcionando perfectamente de nuevo, y obviamente no quería estropearlo", dijo hace algunos años.

A partir de ese suceso la actriz aprendió que no tiene por qué ponerse la presión de hacer todo. “Porque no tengo por qué hacer volteretas hacia atrás. No soy gimnasta. No vas a aprender eso en tres meses. Ahora, para mí, se trata de tener el equipo adecuado, sentarme con ellos y decir: 'Escucha, aquí es donde siento que tengo puntos fuertes'”, afirmó.

Charlize Theron en Æon Flux

Para ella se trata de saber hasta dónde puede decir que sí y después dejar que del resto se encarguen los profesionales, que son los que saben cómo hacerlo. No por nada existen los dobles de riesgo.

¿Sabías de este accidente que sufrió Charlize Theron?