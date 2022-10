Qué decía el mensaje que envió Claudia Martín el día de la boda de su ex, Andrés Tovar con Maite Perroni

Maite Perroni y Andrés Tovar acapararon la atención de todos los portales de comunicación, así como de sus fanáticos e internautas en general, por la celebración de su boda el pasado 8 de octubre. Se trató de una ceremonia sumamente armoniosa, con la novia luciendo un clásico vestido blanco y el novio de traje negro. La noche fue mágica tanto para los recién casados como para los invitados que disfrutaron de un pequeño show de ‘RBD’ en vivo.

A pesar de que todo lo vivido durante la boda de Perroni y Tovar fue como de un sueño, sin ningún escándalo de por medio, días después de tal evento surgieron algunas polémicas. La primera fue el hecho de que Dulce María no concurriera, y luego, Claudia Martín, la ex mujer del productor de televisión, lanzó algunos mensajes que, rápidamente fueron interpretados como “indirectas” hacia su ex pareja. Es por esto que diez días más tarde del casamiento, las celebridades siguen dando de qué hablar.

Andrés Tovar y Maite Perroni se juraron amor eterno frente al altar. FOTO: Instagram @maiteperroni

El mensaje de Claudia Martín hacia su ex pareja

La actriz, modelo y comunicadora mexicana Claudia Martín publicó en sus historias de Instagram una frase que llamó la atención de sus seguidores. Esta decía: "No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar". Lo que generó dudas de los internautas fue el hecho de que la subió inmediatamente después de la tan comentada boda. Entonces, surgieron interrogantes como: “¿Para quién son esas palabras?”, "¿Claudia todavía tiene rencor por su ex esposo?".

Tras estas dudas, la protagonista de ‘Los ricos también lloran’ no dudó en dar su versión de los hechos en el programa Despierta América de Univision. En charla con la periodista Astrid Rivera, Martín expresó: "Yo creo que la gente siempre va a ver lo que quiere ver. Yo siempre subo de todo: música, frases, paisajes. Si en ese momento lo vio, pues dije: 'ya'".

"O sea, creo que al final mientras yo sepa quién soy y lo que hago con mi vida, y estar tranquila con lo que pienso, siento, hago y digo, creo que eso es lo importante", agregó Claudia durante la entrevista. Recordemos que la actriz se encuentra de novia con su colega Hugo Catalán, con quien aseguró que están felices por demás, disfrutando de compartir juntos, aunque sin planes de boda por el momento.

Claudia Martín le habría enviado una indirecta a su ex marido. Foto: Instagram @claudia3martin

En este contexto, la ex esposa de Andrés Tovar evitó el tema del casamiento y declaró: "Y pues bueno, con Hugo he encontrado un gran compañero de vida. Estamos muy contentos así". Finalmente, Claudia Martín expresó: "Creo que la vida siempre va avanzando y siempre va a ser para mejor, yo lo he visto así, o sea, como un proceso que tenía que vivir personalmente, como mujer, como ser humano".