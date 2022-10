Encuentro real: Dua Lipa junto a Camilla Parker Bowlles, la Reina consorte

Luego de dos años de posponer el evento debido a la pandemia, el pasado 17 de octubre fue el evento de premiación de The Booker Prize en Londres, los premios que reconocen la mejor novela en lengua inglesa publicada el año anterior a la entrega. A este evento asistieron algunas personalidades importantes, celebridades como Dua Lipa, escritores, poetas e incluso la mismísima Reina consorte, Camilla Parker Bowlles.

Dua Lipa en la apertura de los premios Booker Prize. Imagen de The Booker Prize.

Camilla asistió a la ceremonia junto con su hermana Annabel Elliot, quien la acompañó a esta maravillosa gala de festejo. "Cuando nos enteramos de que había posibilidades de que asistiera, asumimos que no lo haría. Cuando la reina Isabel murió y se convirtió en la reina consorte, supusimos que esta podría ser una de las cosas a las que tendría que renunciar, pero no, ella está aquí, lo cual es genial", reveló Eve Smith secretaria de la Fundación del Premio Booker. Por esta razón, se mostró muy contenta por la presencia de la realeza.

La mujer de la corona en un momento se cruzó con Dua Lipa, con quien mantuvo una fructífera charla. En este preciso instante los paparazzis captaron el encuentro y lo inmortalizaron en una fotografía, que al segundo de ser publicada se viralizó rápidamente en las redes sociales. Miles de usuarios en las plataformas comentaron sobre lo icónica que es la imagen: la reina consorte del Reino Unido y la reina del pop.

Dua Lipa y Camilla del Reino Unido. Imagen de Getty Images.

Para esta ocasión, la artista no realizó ninguna presentación ni cantó en vivo, pero si pronunció el discurso de apertura de la ceremonia. En este habló sobre la gran importancia que tiene la lectura, así como también la literatura, dentro de su carrera. "La lectura me ayuda a navegar por la vida y a comprender las emociones y los sentimientos, es mi consuelo", expresó Dua.

La ceremonia se realizó en el Roundhouse y se transmitió en vivo por la cadena de la BBC. Camilla del Reino Unido, entregó el premio al flamante escritor de Sri Lanka, Shenan Karunatilaka, por su libro "The Seven Moons of Maali Almeida", conocido en el español como Las Siete Lunas de Maali Almeida. Esta novela cuenta la historia cuatro personas: un ladrón, una enfermera, un especialista en desarmar explosivos y un piloto herido. Por obras del destino, los cuatro se cruzan en una mansión italiana hacia fines de la Segunda Guerra Mundial.