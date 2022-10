Elizabeth Gutiérrez presume su belleza con un vestido rosa y provoca miles de suspiros

Elizabeth Gutiérrez es una de las mujeres del espectáculo que no deja de impresionar a sus fanáticos con cada uno de sus trabajos y encantadores looks. Pues, la actriz, modelo y empresaria estadounidense se supera cada día más en nuevos proyectos. Ahora, la mujer de 43 años está al frente de la conducción del talk show ‘Ojos de mujer’, el cual llegó con su segunda temporada a E! Online Latino en agosto pasado, y tiene encantado a su público. Además, Elizabeth es reconocida por haber participado en telenovelas como ‘El rostro de Analía’ y ‘Corazón Salvaje’.

La ex pareja de William Levy es toda una influencer de las redes sociales, ya que tan sólo en Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores que no se pierden ningún post suyo. Es más, Elizabeth recientemente subió allí un par de fotografías que dejaron alucinando a los internautas, puesto que mostró su belleza sin ningún filtro. En las fotos, la actriz lleva puesto un hermoso vestido color rosa, corto y pegado a su cuerpo, entallado a la perfección; además, su rostro se ve atractivo luciendo un maquillaje delicado, en el que destacan sus labios color rosa.

ELIZABETH GUTIÉRREZ PROVOCÓ MILES DE SUSPIROS EN LA RED VISTIENDO UNA INCREÍBLE PIEZA ROSA. FOTO: INSTAGRAM @gutierrezelizabeth_

“Siempre de frente”, escribió Gutiérrez en la descripción de la publicación que cosechó más de 16 mil ‘likes’ en pocas horas. En los comentarios, sus seguidores no pararon de elogiar su belleza intachable, desde su cabello ondulado hasta el increíble vestido. Sin embargo, el mensaje de la actriz generó algunos debates en la red, puesto que algunos consideraron que se trataba de una indirecta hacia el padre de sus hijos y actor de ‘Café con aroma de mujer’.

LA IMPACTANTE BELLEZA DE ELIZABETH GUTIÉRREZ A SUS 43 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM

@gutierrezelizabeth_

Recordemos que, hace tan solo unos días, Elizabeth y William Levy coincidieron en una fiesta privada en Miami, a donde acudieron en compañía de sus hijos, Christopher (16) y Kailey (11). El fotógrafo del evento, López Falcón, fue quien compartió la imagen de la ex pareja sonriendo en la fiesta, algo que dejó atónitos a sus fanáticos, puesto que a principio de año habían decidido separarse.

Esto hizo pensar a todos que, por el bienestar de sus hijos, tanto William como Elizabeth llevan una buena amistad, a pesar de que existan rumores de infidelidad por parte del actor cubano. Sin embargo, previamente, las dos partes habían dado diferentes declaraciones en los medios, incrementando la polémica.

Por su parte, William Levy había expresado con determinación meses atrás: "Por favor les pido a la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”.

Elizabeth Gutiérrez, en cambio, sentenció: “No es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”.