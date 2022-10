Cuántos años tenía Robbie Coltrane en Harry Potter

Con diversas actuaciones y personajes, Robbie Coltrane quedará para siempre en la memoria de quienes crecieron junto a él. Una de sus más destacadas interpretaciones ha sido en Harry Potter con el personaje de Rubeus Hagrid. Recordamos cuántos años tenía en ese entonces.

Además de haber estado en la saga de Harry Potter, el actor escocés Robbie Coltrane también ha participado en varias películas y series de televisión. Y de una u otra manera, siempre se ha destacado por su talento.

Vale recordar cuando interpretó a Valentin Dmitrovich Zukovsky en James Bond Golden Eye en 1995 y en The World Is Not Enough en 1999. Así mismo, el reconocimiento a nivel mundial le llegó a principio de los años 90 cuando se puso en la piel del psicólogo criminal "Fitz" Fitzgerald en la serie de televisión Cracker de Jimmy McGovern. Ese ha sido un rol que le permitió ganarse el premio Bafta como mejor actor de televisión durante 3 años seguidos, entre 1994 y 1996.

No obstante, tras su fallecimiento recordamos cuántos años tenía en Harry Potter, teniendo en cuenta que el espectro de fanáticos se amplió hasta los más pequeños cuando se lanzó su primera película de la saga, La piedra filosofal, llegando luego a los cines en el año 2001.

El papel que tuvo Robbie Coltrane en Harry Potter lo convirtió en uno de los íconos más queridos del cine. Cabe recordar que la última vez que se lo vio junto al elenco completo fue en un especial Harry Potter: regreso a Hogwarts lanzado por la plataforma de HBO en el 2021 tras cumplirse 20 años de su estreno.

El actor apareció por primera vez en Harry Potter y La piedra filosofal en 1997, donde tenía 47 años. Vale destacar que fue la primera de muchas participaciones ya que fue parte de toda la saga participando así hasta la última entrega, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

Robbie Coltrane en su personaje de Hagrid en Harry Potter.

El personaje de Robbie Coltrane en Harry Potter

Rubeus Hagrid ha sido el personaje ficticio que interpretó Robbie Coltrane en la serie de libros Harry Potter escrita por J. K. Rowling. Hagrid apareció por primera vez como un semi gigante que se ocupaba de guardar y proteger las llaves y terrenos de Hogwarts, ?sin dudas para los fans el escenario principal de las primeras seis novelas.

Según informó el medio británico PA —citando a su agente—, el actor escocés falleció el viernes 14 de octubre a los 72 años y el mismo lo definió como un ser que será eternamente entrañable: “Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo”.

¿Cómo lo recuerdas tu?