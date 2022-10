Camila Cabello y Drew Barrymore revelan secretos de su vida amorosa

El día de ayer se emitió un episodio de "The Drew Barrymore Show" con la participación especial de Camila Cabello. La actriz y conductora anfitriona del programa habló sobre diferentes temas con la cantante de "Havana", quien le confesó un curioso secreto sobre las aplicaciones de citas.

Drew Barrymore tiene un programa de entrevistas donde asisten diversas celebridades, estrellas de cine, cantantes y personalidades a las cuales entrevista. Con su humor y simpatía característica, la anfitriona del show presenta historias de interés humano, segmentos de estilo de vida, artículos de campo y otras cuestiones. En la última ocasión la entrevistada fue Camila Cabello, con quien Drew tuvo una fructífera charla y en un momento hasta se dedicaron a cocinar una deliciosa receta.

The Drew Barrymore Show. Imagen extraída de Instagram.

Durante el programa las mujeres hablaron de las aplicaciones de citas y la invitada reveló que detesta usar este tipo de método para conseguir un romance. La joven de 25 años comentó entre risas: "Estuve en una aplicación de citas durante 24 horas y luego me fui". A la cantante no le resultó para nada cómodo someterse a una situación de coqueteo en una red social configurada específicamente para eso.

Estas aplicaciones están basadas en una búsqueda social en donde los usuarios pueden dar me gusta o no a otras personas que están logueadas en el sitio. Esto permite chatear con otros, si ambas partes se gustan y luego proceder a tener una cita si la cosa llega a más. Por lo general funcionan con la ubicación del celular o la computadora.

"El primer tipo que me envió un DM (Mensaje Directo) era como un aspirante a cantautor de Nashville y yo estaba como... me siento rara porque alguien podría estar usándome", expresó Camila. Asimismo, expresó que en este tipo de socialidad online "no sabes cuáles son sus intenciones". Además, agregó que prefiere cualquier otra forma para encontrar una conexión o un vinculo. "Cuando solo estás tratando de hacer amigos, conocerás a tipos que son investigados por tus amigos, lo cual es increíble".

En otro momento las dos estrellas comenzaron a hablar sobre cómo organizaban sus citas y Camila expresó que prefiere ir a tomar un helado o una caminata de 15 minutos, cuando conoce a alguien nuevo. En este sentido Barrymore se mostró totalmente sorprendida y comentó que toda su vida en las primeras citas organizó cenas o almuerzos. Por esta razón la cantante le preguntó: "Por qué tienes que pasar toda una noche de tu vida con un total extraño?", por lo que la anfitriona quedó perpleja y se mostró cómoda con la opinión de la joven, respondiendo entre risas: "Esto es totalmente revelador para mi".

Camila con el dueño de una aplicación de citas

Irónicamente hace un tiempo atrás algunos paparazzis tomaron fotos de Camila en lo que parecía ser un encuentro romántico con Austin Kevitch, fundador de Lox Club, una aplicación de citas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, varios testigos relataron al sitio estadounidense E! News que los vieron paseando juntos.

Camila Cabello y Austin Kevitch. Imagen extraída de E! News.