Bomba: Minnie West, la hija de Amparo Serrano, está internada por estos motivos

En agosto, todo México se sorprendió y entristeció por la noticia de que la reconocida emprendedora Amparo Serrano falleció a sus 56 años, a causa de un accidente doméstico. La mujer, llamada cariñosamente como ‘Amparín’, era conocida por ser diseñadora, artista, filántropa y hasta cantante del grupo Flans. Además, Amparo dio a luz a dos hijas, Camila y Minnie West, siendo esta última una artista cada vez más popular. Meses después de su fallecimiento, sus hijas siguen sufriendo tan lamentable pérdida, por lo que otras grandes estrellas del espectáculo les mandan fuerzas en cada oportunidad.

Ahora, es la mismísima Minnie West quien llegó a internarse en un hospital psiquiátrico por seguir sufriendo problemas emocionales tras el fallecimiento de su madre, la creadora de las tiendas Distroller. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y productora mexicana anunció que estará alejada de todo por 30 días para poder atravesar este proceso de la manera más sana posible, asegurando que necesita la ayuda de un especialista en salud mental para pasar el duelo.

El anuncio de Minnie West que conmocionó a la red

La artista de 29 años, que actuó en la telenovela “Eva, la trailera” (2016), realizó una publicación ante sus 525 mil seguidores, en la que aseguró que su internación es completamente voluntaria, con el fin de poder volver a estar bien consigo misma.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días. A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental. Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso”, escribió Minnie.

Antes de ingresar a la clínica, West tomó una serie de fotografías que compartió en el posteo. En un par, se la ve abrazando a su novio Nacho Peregrín, hermano de la cantante Belinda, quien ha sido uno de sus grandes compañeros durante estos meses difíciles.

Minnie West y su novio Nacho Peregrín. Foto: Instagram @minniewest

“La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, concluyó la joven hija de Serrano, quien este 31 de octubre habría cumplido 31 años.

Todos los artistas que apoyaron a Minnie en su decisión

De inmediato, Minnie West recibió gran apoyo por parte de otras grandes artistas como Ángela Aguilar, Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, Isabel Lascurain, Ana Bárbara, Consuelo Duval, Angelique Boyer, Sofía Castro y Natasha Dupeyrón.