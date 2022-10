Además de Instagram y Canal 26, ahora los fanáticos de Sol Pérez la podrán ver por la pantalla de Telefe. Es que la preciosa joven será parte de los debates del nuevo ciclo que comenzó anoche en la TV: Gran Hermano. 18 concursantes ya ingresaron a la casa más famosa del mundo y todos están expectantes por ver los primeros cruces delante de las cámaras.

Sobre su nuevo rol como panelista en el popular reality, Pérez indicó: "Voy a tratar de no tener favoritismos". Luego, en diálogo con La Once Diez, añadió: "Simplemente voy a decir lo que pienso desde el respeto. Voy a tratar de no tener favoritismos. Uno siempre empatiza más con alguno, alguno le llega más al corazón, pero voy a intentar dejar todo eso de lado y ver lo que está pasando dentro de la casa".

"Estoy ansiosa por ver cómo la gente entra de una manera y con las distintas situaciones, la convivencia y los desafíos que se suman a Gran Hermano va a ir cambiando. Estoy ansiosa porque se empiecen a caer las caretas", sumó.

Sol Pérez presumió su bella figura y compartió su música favorita

Y reconoció: "Yo me tengo miedo también, me da un poco de pánico. Guarda con lo que voy a decir porque, Dios mío, las redes sociales son tremendas".

En la red, Pérez cuenta con miles y miles de admiradores que están pendientes de todo lo que realiza. Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la mediática presumió su bella figura en un ceñido vestido y compartió un link de Spotify con su música favorita. ¿Cuál es? Cielo de a Dos de Manuel.

