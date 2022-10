El gran anuncio de Taylor Swift que pondrá felices a sus 'Swifties'

Taylor Swift se encuentra pasando uno de sus mejores momentos ya que está a punto de sacar su nuevo disco 'Midnights' y es por ello que publicó en su red social de Instagram un calendario con la promoción semanal.

Tal como lo indica en el calendario el día jueves Taylor Swift presentará un avance muy chiquito de su nuevo disco en el marco del programa 'Thursday night football".

El viernes se lanzará oficialmente su nuevo disco 'Midnights' que es de suma importancia para ella debido a que aparece dos años después de que sacara Folklore, además ese mismo día habrá video premiere de del single Anti - Heroe y abajo de ello se puede leer que vendrá con una sorpresa 'caótica' pero eso no es todo si no que para completarlo a lo grande subirá un challenge con el hashtag #TsAntiHeroeChallenge al reel de su canal de Youtube para que todo aquel que quiera la copie en el reto.

"Es una de mis canciones más favoritas que yo haya escrito realmente no creo que yo haya logrado esto frente a tantas de mis inseguridades en este tipo de detalles. Ustedes saben mi vida fue dividida en diferentes partes a tal punto de que me he sentido como 'No siendo una persona', esta canción tiene mucho ustedes saben de... lo que odiamos también sobre nosotros mismos", contó sobre una de sus temas que serán más reveladores y por lo que tuvo que lidiar estos últimos dos años.

Su colaboración por primera vez con Lana Del Rey

Se conocieron en los mtv video awards, sus fanáticas querían que hicieran una canción juntas y finalmente se logró. En breve se podrá escuchar 'Snow on the beach'.

"No les puedo explicar lo fan que soy de esta canción. Snow on the beach trata sobre enamorarte de alguien al mismo tiempo en vez de enamorarte de vos mismo", y agregó: "Lana Del Rey es una de mis mejores colaboradoras en el disco".

Más anuncios

El lunes estará en el talk show 'The tonight show with Jimmy Fallon", hablando del disco.

Martes mostrará el backstage de 'Midnights'.

Jueves pasará a 'The Norton Graham show', para cerrar con la semana de promoción.

La tapa del disco nuevo

¿Taylor vuelve a los escenarios?

Una cuenta de Reino Unido difundió que además de poder reservar para obtener 'Midnights' también estarán en condiciones de acceder a las fechas que Taylor estará por allí con su tour.

uD83DuDD34 ÚLTIMA HORA: ¡Tour confirmado!



El comunicado oficial: "Haz la reserva de Midnights, el nuevo álbum de Taylor Swift, en cualquier formato desde la tienda oficial de Reino Unido y consigue un código especial de acesso a la preventa de los próximos (y todavía por anunciar) shows de Taylor Swift en Reino Unido".

Pero ello no es todo si no que además los que hayan hecho la reserva tendrán la posibilidad de adquirir códigos por adelantado y que estarán disponibles hasta las cinco de la mañana del 21 de octubre. A su vez en la web se podrá llenar un formulario y que facilitará para todos los que estén registrados.

¡Taylor Swift ha por todo!