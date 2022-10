Súper fácil, deliciosos ñoquis de calabaza

Los ñoquis son de las recetas más fáciles de hacer. Su textura suave y su sabor neutro permite que este plato sea perfecto para combinar con todo tipo de salsas, toppings y agregados. Prepararlo no lleva demasiado tiempo y lo mejor de todo es que puedes añadirle a la masa tu vegetal preferido para hacerlo aún más saludable.

Los ñoquis de calabaza son una de las variaciones más clásicas de esta receta italiana. Se llaman así porque al momento de preparar su receta se añade puré de calabaza lo que les da un sabor y un color característicos. Además, en esta versión añadiremos ricota para que sean mucho más suaves.

La calabaza aporta su color característico.

ph: Archivo

Ingredientes:

200 gramos de calabaza

40 gramos de ricota

1 huevo

75 gramos de harina

½ cucharadita de nuez moscada

1 pizca de pimienta

½ cucharadita de polvo para hornear

harina extra para estirar

Sabrás que tus ñoquis están listos cuando empiecen a flotar.

ph: Archivo

Procedimiento:

El primer paso para elaborar esta receta de ñoquis de calabaza y ricota consiste en cocinar la calabaza. Para ello, pélala y córtala en cubos. Hiervela hasta que esté blanda y luego písala y hazla puré, deja que se enfríe.

Dispón la ricota sobre un colador fino para retirar el exceso de suero.

Mezcla la ricota con el puré de calabaza que has preparado anteriormente y condimenta al gusto. Pruébalo y agrega el polvo para hornear.

Agrega el huevo e integra.

Añade a tu preparación la mitad de la cantidad de harina indicada en la receta e intégrala, intentando no amasar demasiado. Si notas que aún necesita más harina, agrega el resto. Ten en cuenta que puede que todavía se pegue un poco a tus manos, pero no añadas harina de más, si no quedarán duros.

Con las manos enharinadas, toma una porción del tamaño que desees para elaborar los ñoquis y cocina en abundante agua hirviendo. De esta manera, comprobarás si la masa se cocina correctamente.

Cubre una mesada limpia con harina y vuelca la mitad de la preparación. Con tus manos enharinadas, estírala como un cilindro y corta porciones del mismo tamaño. Proporciona la forma que desees.

Disponlos en la mesada con harina.

Cocina los ñoquis de ricota y calabaza en abundante agua hirviendo, sin superponerlos, debes cocinarlos hasta que floten.