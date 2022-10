Fuerte preocupación por una imagen de Amaia Montero, cantante de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero, la reconocida ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, tiene muy preocupados a sus seguidores, quienes sienten que la cantante está pasando por el peor momento de su vida debido a una publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram y que encendió las alarmas de todos.

Hace unos días la cantante publicó una imagen en blanco y negro donde se la ve muy desfavorecida con un aspecto muy alejado al que estamos acostumbrados a ver. Sumado a esto, la instantánea fue compartida dos veces seguidas, aunque finalmente se dio cuenta del error y decidió dejar solo la original.

¿Qué le pasa a Amaia Montero?

La realidad es que ni Amaia Montero ni su familia han salido a dar declaraciones sobre lo que le sucede a la artista. Pero lo que muchos de sus seguidores sospechan es que su estado actual tiene que ver con el problema que tiene desde hace varios años con el alcohol, mientras que otros se han animado a disparar que también cruza un estado de depresión y problemas con las drogas.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”, escribió Amaia Montero junto con la foto que subió, una frase que preocupó a todos.

Un seguidor, queriéndola ayudar, le firmó preguntándole cómo se sentía y la intérprete le respondió con tan solo una palabra: “Destruida”.

Este tema ha inundado varios programas de televisión donde se ha abordado el tema de la salud mental y la importancia de esta, recordado todos los momentos oscuros que la cantante atravesó y que muchos suponen fueron los que la llevaron a estar como se encuentra hoy en día.

La imagen de Amaia Montero que desató la polémica.

Hay personas que aseguran que esto se trata de una estrategia de marketing, aunque con el correr de los días esta teoría de a poco va perdiendo fuerza.

¿Qué opinas del momento que está atravesando Amaia Montero?