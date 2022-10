En su vuelta a Exatlon EEUU, José Kuthy genera un ambiente de tensión y discusión con Alejandra Varela

Exatlón Estados Unidos es una de las competencias televisivas más feroces del mundo. Resulta que durante el programa del domingo volvió de sorpresa uno de los participantes más queridos por el público, José Kuthy. El joven causó sensación en el programa no solo por su vuelta, sino también por una pelea que ocasionó con una de sus compañeras, Alejandra Varela.

José Kuthy en Exatlón EEUU. Imagen de Instagram.

Resulta que en el show de Telemundo, se realizan pruebas de habilidades físicas y también mentales, ya sea de manera grupal o individual. En este programa participan dos equipos, uno de famosos y otro de contendientes, que juegan para ganar el premio mayor y se baten en duelo en una serie de carreras de obstáculos y desafíos construidos específicamente pensados para causar una gran competencia.

Exatlón EEUU: Equipo de los contendientes. Imagen: Telemundo.

Los concursantes de Exatlón Estados Unidos, además están sometidos a condiciones de vida en aislamiento, conviviendo con sus compañeros y tienen que mantenerse lo más enfocados que se pueda. A pesar de que son cuidadosamente elegidos entre las personas que tienen las mejores habilidades físicas y mentales, a veces estos deportistas, atletas olímpicos y celebridades sufren algunos pormenores que los obligan a dejar de jugar.

Esto mismo sucedió con José Kuthy, uno de los grandes participantes del juego que es nutricionista y representa a la ciudad de San Francisco. El joven de 26 años hace un tiempo atrás sufrió una lesión en el hombro que le causó gran fatiga, dolor y por supuesto tristeza. Por varios días se mantuvo en reposo, pero el día de ayer volvió más fuerte que nunca y con toda la energía renovada. "Mi equipo me ayudó muchísimo. En este tiempo que no pude competir trabajé otras cosas que me hacían falta", expresó José muy contento.

José Kuthy regresa a las arenas más feroces del planeta para entregarle todo al #TeamContendientes uD83DuDC99uD83DuDCAA? ¡Envíale mucha fuerza! uD83DuDC99uD83DuDCAA?



Nos vemos de lunes a viernes en #ExatlonEEUU a las 7PM/6C y los domingos a las 8PM/7C solo por @Telemundo. uD83DuDCFAuD83DuDC40 #PXP #ExatlonEdiciónMundial ? pic.twitter.com/PLIurRq57F — Exatlón Estados Unidos (@ExatlonTVEEUU) October 17, 2022

Una vuelta cargada de conflictos

La convivencia del equipo de los contendientes se vio afectada por una pequeña discusión que se dio en medio de la cena. Resulta que Alejandra Varela pidió a todos sus compañeros que sean más conscientes con las raciones de comida. Sin embargo, José Kuthy se enfadó por la forma en cómo la joven hizo el pedido y la tachó como despectiva.

"Te molestó la manera en la que lo dije?" le preguntó Varela a su compañero, por lo que el rápidamente respondió con un tono enojado "Si, si me molestó Alejandra, porque no son maneras de decir las cosas, discúlpame". Por esta razón, ambos participantes crearon un momento de tensión e incomodidad para todos los integrantes del equipo que se encontraban presentes.