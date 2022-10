Taylor Swift entre llantos y risas: se filtró un inédito video

Recientemente un inédito video de Taylor Swift ha marcado tendencia en las redes sociales, porque miles de fanáticos lo han compartido y han hablado de esto. Se trata de un pequeño clip muy divertido, que encontró Jimmy Fallon hace algunos años, sobre un momento muy delicado que vivió la cantante.

Resulta que hace algunos años Taylor tuvo que realizarse una cirugía Lasik, una intervención ocular que cambia la forma de la córnea, para corregir algunos problemas de vista. Por esta razón, la madre de la cantante filmó algunos momentos de su recuperación, cuando su hija se encontraba bajo los efectos de la anestesia. Por supuesto, cuando una persona se encuentra en esta situación dice y hace cosas de las que no es 100% consciente, por lo que en algunos casos puede ser algo bochornoso.

Taylor Swift y Jimmy Fallon. Imagen extraída de CNN.

Taylor asistió al programa de Jimmy Fallon para promocionar el disco que había lanzado en aquel entonces, "Lover". Por eso la estrella iba preparada para cantar algunas canciones y hablar sobre su álbum. Sin embargo, el entrevistador la tomó por sorpresa cuando comenzó a preguntarle sobre su cirugía ocular, situación que ella nunca había mencionado.

“¿Puedes verme por cierto? Porque me preguntaba ¿No acabas de hacerte una cirugía Lasik?”, le preguntó el presentador. Por lo que Taylor quedó sorprendida y preguntó entre risas: “¿Cómo sabes eso? Si ni siquiera lo he dicho”. Por esta razón, Jimmy le contó a la cantante que había hecho algunas investigaciones con su madre y ella le había enviado un video muy divertido de algunas horas después de la operación.

La reacción de Taylor Swift al ver el video de su operación. Imagen de Pinterest.

Inmediatamente Swift quedó atónita, enojada y divertida, todo al mismo tiempo. Momentos después de la reacción de la intérprete de "Shake It Off", comenzó a reproducirse el video en donde ella usaba unas gafas protectoras pegadas con cinta adhesiva y se comportaba bajo los efectos de los medicamentos.

Resulta que Taylor agarra un plátano y expresa muy afligida y con la voz entrecortada: "Este no era el que yo quería". Entonces su madre, quién la está filmando, le responde: "Para, no puedes llorar. No se supone que eso sea lo que estás haciendo". Luego, se ponen a debatir sobre la fruta y sobre lo difíciles que son algunas decisiones de la vida. En la toma final, la cantante sale acostada en su cama comiendo el plátano, mientras su madre le pide que no se duerma, por lo que ella responde: "No estoy dormida, mi mente está viva".