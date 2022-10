En pocos pasos deléitate con un pan casero muy sabroso

El pan de la receta de hoy es el mejor pan para utilizar en sándwiches y todo tipo de preparaciones como tostadas francesas, tapas o bruschettas. Se recomienda rebanarlo en porciones gruesas ya que es aireado, suave y con migas muy contundentes. Puedes combinarlo con las mejores preparaciones y los fiambres más deliciosos, aprende más en esta receta.

Para que tu pan quede con la mejor forma debes asegurarte de que mezcles la levadura con agua tibia no muy caliente ya que si no la matarás. Además el leudado de tu masa también debe ocurrir en un lugar seco y caliente y sin interrupciones para que no se desinfle. Si deseas incorporar un toque personal a tu receta, puedes saborizar tu pan como más te guste.

Puedes consumirlo recién salido del horno.

Ph: Archivo

Ingredientes:

3 TAZAS DE AGUA TIBIA.

1 CUCHARADITA DE AZÚCAR.

2 CUCHARADAS DE ACEITE.

LEVADURA 60 GR.

HARINA 350 GR

Puedes añadir semillas o avena en la corteza.

Ph: Archivo

Procedimiento:

Disolver la levadura en agua tibia.

Luego agregar el aceite, harina y sal. Mezclar y formar un bollo, dejar leudar hasta duplicar su volumen.

Desgasificar.

Luego, le damos la forma de bollo y hacemos un corte con forma de cruz en la parte superior.

Lo colocamos en el molde para pan o tortas y lo horneamos a 160 grados durante 35 minutos.