La increíble transformación de Anne Hathaway para su papel en Los Miserables

Algunos creen que todo vale por ganar un Oscar, y en teoría es así. En este caso, la actriz Anne Hathaway reveló todo lo que tuvo que atravesar para llevar adelante la transformación de su papel en Los Miserables y las secuelas que le quedaron.

Anne Hathaway contó que le hubiese gustado tomar otras decisiones de cara a su papel en Los Miserables, aunque vale recordar que se ganó un Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en el musical. Se trata de un desgarrador primer plano de la intérprete que se ve durante menos de cinco minutos y que dejó a todos hundidos en la butaca, y que además le cambió la vida para siempre.

Al parecer, a cambio de presumir el galardón que se ganó, la actriz tuvo que pagar un precio muy alto que aún hoy en día le está pasando factura: su salud.

La increíble transformación

Aunque muchos crean que todo se debe a que se rapó el pelo para interpretar el papel de Fantine en este musical, la realidad es que no fue lo más duro que tuvo que hacer. Para meterse en la piel de ese personaje tuvo que crear una creíble caída en desgracia.

Anne Hathaway tuvo que adelgazar muchos kilos de golpe, algo que no sorprende del todo ya que muchos compañeros también tuvieron que hacerlo para otras actuaciones. Sin embargo, a ella esa transformación repentina le dejó secuelas.

A diferencia de artistas como Tom Hanks en Philadelphia o Adrien Brody en El pianista, Anne no le pidió ayuda a ningún nutricionista para supervisarla en este radical cambio físico.

Recientemente, acaba de reconocer que aquella transformación le dejó secuelas que todavía hoy le hacen la vida un tanto complicada: “Perdí una insana cantidad de kilos en solo dos semanas. Entonces yo no sabía nada sobre nutrición, por lo que machaqué mi cuerpo. Aunque fue mi cerebro el que se llevó la peor parte, me sentí muy ansiosa y perdida durante bastante tiempo” dijo para una entrevista para la revista People en español.

Asimismo, reconoció: “Me ha costado entender que aquella pérdida de peso no fue algo positivo a largo plazo para mi salud. De hecho, me ha costado mucho tiempo volver a sentirme sana. He estado muy enferma muchos años por culpa de lo que hice”.

No obstante, por suerte ahora se siente mejor, más segura y recuperada.

¿Cómo la recuerdas en Los Miserables?