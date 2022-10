El día que Ángela Aguilar conoció a BTS

Fue un curioso encuentro. Aunque se trate de Ángela Aguilar, una de las voces femeninas más importantes de la actualidad y la heredera de una de las familias más reconocidas de México, siempre le ha costado hacerse su propio lugar. Y el día en el que conoció a BTS por primera vez fue el momento más especial que vivió en su carrera musical.

Se trata del día en el que recibió su primera nominación a los Grammy. Inesperadamente, la joven cantante Ángela Aguilar compartió escenario junto a BTS y, sin dudas, fue un acontecimiento relevante tanto para ella como para la banda.

Y es que, aunque suene algo extraño, el regional mexicano y el k-pop no van muy de la mano, aunque esta vez en el evento se vieron las caras. Es imposible no destacar el hecho de que BTS es la boy band más importante de la actualidad, como así también Ángela Aguilar es la voz femenina más reconocida del regional en estos momentos. Por ello es que esta interacción ha sorprendido y, a su vez, no tanto.

Los Grammy: el evento que los unió en un día importante para Ángela Aguilar

Vale recordar que durante los premios Grammy siempre están invitados todo tipo artistas y de todos los géneros. Se ha llegado a ver a BTS con la botarga de Tany en "Lo siento BB". Incluso, otro gran momento sobre la alfombra roja fue cuando los surcoreanos se cruzaron a Natalia Lafourcade, quien luego cantó con Ángela Aguilar y Aida Cuevas "La llorona".

Aunque probablemente a todos les hubiese encantado ver cantar a Ángela Aguilar junto a BTS, al menos en una pequeña colaboración o interacción, lo cierto es que solo se conocieron durante el evento.

BTS admira a Ángela Aguilar

No obstante, se pudo ver con qué admiración BTS vio la presentación de la pequeña joven junto a otras voces femeninas que, sin dudas, ponen en lo más alto el nombre de México.

Por otro lado, vale recordar que en esa oportunidad la joven banda asistió a dicho evento solo para presentar un premio. La ganadora fue HER y ellos fueron quienes le entregaron la tan preciada estatuilla. Como era de esperarse, este acto fue el que más llamó la atención durante toda la noche y, aunque tuvieron poca participación, se terminó convirtiendo en tendencia.

La noche de los premios Grammy, cuando Ángela Aguilar conoció a la banda BTS.

Por su parte, y con tan solo 15 años, Ángela Aguilar en ese momento hizo historia porque fue nominada por primera vez a los Grammy con su disco Primero soy mexicana.

¿Te gustaría que alguna vez hagan una colaboración juntos?