Marco Antonio Solís es uno de los músicos mexicanos más queridos y prueba de ello están sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, El Buki tiene cerca de tres millones de seguidores que llenan sus publicaciones de mensajes.

Marco Antonio Solís

Allí, el intérprete de 'Dónde estará mi primavera' se dedica a compartir contenido relacionado a sus shows y también, parte de su intimidad. Así es como, recientemente, reflexionó y sus admiradores lo aplaudieron.

La reflexión de Marco Antonio Solís que fue aplaudida por sus fanáticos

"Nunca estaremos solos si aprendemos a estar con nosotros mismos… somos nuestra mejor compañía", expresó el cantautor junto a una fotografía en la que se lo ve sentado en el suelo con las piernas cruzadas luciendo una camisa floreada.

Los mensajes de sus fanáticos no demoraron en aparecer. "Tal cual, mucha verdad. Estamos esperándolo en Buenos Aires", "¡Así es Marco! Yo cada vez que puedo y me quedo sola en algún rincón de la casa disfruto mucho de esa soledad de mi propia compañía", "Tengo los mismos pensamientos Marco Antonio... somos nuestra mejor compañía", "Así es querido amigo", "Siempre has sido y eres muy grande", "Genio", "Cuando aceptamos nuestro ser como compañía el mundo es lleno de aventura" y "Cuanta razón mi rey, gracias maestro por el mensaje. Te amamos", son algunos de los tantos comentarios que los internautas le dejaron.

Sin dudas, los más de 40 años de carrera que tiene Marco Antonio Solís le han permitido ganarse el amor de miles y miles de personas en todo el mundo que lo siguen a todos lados y le demuestran su afecto con cálidos mensajes en la virtualidad.