El sentido mensaje de Danna Paola para frenar las comparaciones entre artistas

Es muy común en las redes ver diversos club de fans haciendo comparación entre artistas y esta no ha sido la excepción puesto quién salió a responder duramente a quienes crean rivalidades es la cantante Paty Cantú y que recibió apoyo de la ex integrante y solista, Danna Paola.

¿Qué sucedió?

Paty Cantú recibió varios mensajes ofensivos respecto de la música que hace a su edad poniendo como comparación a que distinto es lo que hacen otras artistas vinculadas al pop como por ejemplo Danna Paola.

Frente a esto la mexicana decidió salir a responder frente a tanto hate acumulado.

No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos. — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 11, 2022

Pero ahí no ha terminado, al contrario allí empezaba su catarata de descargo a quienes la ofendieron con sus cuadros comparativos.

Ya me cansé de aguantar. No aguanto más.



NO me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mi. Y déjenme en paz.



No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa crecer. Vivo pa ser feliz. Gracias. — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 11, 2022

Paty Cantú tiene 38 años y muchos de los comentarios iban a que ya estaba grande para seguir componiendo a lo que también agregó el tema de la edad en su discurso twittero.

Ah, y dejen de creer que forever young significa para siempre 20.



Si tienes suerte llegas a viejo.

Y en la edad que sea merecemos sueños y libertad. Dejen de querer hacer sentir a las mujeres de mas de 30 como estorbos porque es lo más antifeminista y estupido del mundo. — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 11, 2022

El apoyo de Danna Paola

Al ver la incomodidad que presentó su colega mexicana, Danna Paola recogió el guante y aprovechó para levantarle el ánimo

@PatyCantu y tu! Mujer chingona, talentosa y la inspiración de muchas! El pop en méxico se ha visto marcado también con tu música y tu esencia amiga, eres una artista MARAVILLOSA y te admiro muchísimo, Gracias x seguir compartiendo tu arte y mantenerte fuerte en esta industriauD83DuDC9C — Danna Paola (@dannapaola) October 11, 2022

Al ver este mensaje radiado de positividad Paty le respondió a Danna

Gracias por tus palabras. Significan mucho y hacen ECO.

Qué bonito se siente que entre nosotras siempre se construyan puentes y jamas se destruyan castillos.



Eres impresionante, icónica y tu arte imborrable. Te quiero y ojalá pronto me toque verte y darte un abrazo. De verdad. https://t.co/rCObxzT4p7 — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 12, 2022

Y por último también se puso a halagar a Danna

¿Será que pronto se viene una colaboración?