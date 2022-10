Conoce a Karely Ruiz la influencer que despierta sensualidad en Only Fans

Karely Ruiz es una influencer nacida en la ciudad de Monterrey, México, tiene 21 años, es una estrella de la plataforma erotica Only Fans, rompe récords en las redes sociales donde publica poses sensuales, y también deja espiar su vida personal al mostrar a su hermana pequeña, Mayra Ruiz.

El posteo en el que ella le da un beso en la mejilla cosechó más de 750 mil likes y muchísimos comentarios positivos como: Eres una gran hermana // Bellísimas // Hermosas // Ayy que bonitas, entre tantos otros.

Su paso hacia la fama

La modelo se hizo conocida ya que un ex publicó varias fotografías de alto voltaje sin su consentimiento y se viralizó en Twitter.

Pero no todo ha sido un problema para ella puesto que según lo que ha contado en diferentes reportajes locales gracias a esa decisión comenzó trabajando como parte del equipo bailantero mexicano "Es show de Multimedios', dónde ha expuesto el material completo del escandaloso video difundido previamente por su ex,

Sucede que Karely se prestó para ello en aquel momento porque según cómo ha dicho su familia estaba pasando por un delicado momento de crisis económica y no encontró mejor remedio que hacerse pública allí.

La joven hoy en día cuenta con más de 200 mil usuarios quienes pagan por su contenido en Only fans y en su Instagram Oficial @karelyruiz está constantemente subiendo mensajes como: A mi me gustan de esas / Me gustas... y hasta fotos vestida de cosplay como este de Pikachu.

Karely a su vez tiene una cuenta en Tiktok llamada @karelyruizmx con más de 490 mil seguidores dónde publica videos de challenge y doblando audios salidos de la plataforma mientras que deja al descubierto outfits con tops y vestidos escotados.